La Guardia Civil responde a la DGT sobre la polémica de las balizas: "Es una herramienta que ha venido a sumar a la seguridad vial"

Solo queda una semana para que acabe el año y para que las balizas comiencen a ser obligatorias. Mientras todo el mundo se hace con las suyas, la polémica respecto a su utilidad crece. Hace unos días estuvo en nuestro programa el director de la DGT, Pere Navarro, y las críticas a sus declaraciones no tardaron en llegar. Para responderle hoy se ha sentado en nuestro plató Carlos Javier Cantero, portavoz de la AUGC de tráfico.

“¿Qué quieres, bajar del coche para que al colocar el triángulo en un cambio de rasante te atropellen?”, planteaba el director de la DGT la semana pasada en nuestro programa. “La baliza es una herramienta que ha venido a sumar a la seguridad vial, pero imponerla como única solución entendemos que es precipitado y es un error, porque va a haber circunstancias en las que la propia holografía del terreno o el trazado de la vía va a hacer ineficaz ese preaviso por el cual está concebida”, ha comenzado explicando el portavoz de la AUGC.

También hemos hablado con Jorge Costas, promotor de la baliza y exguardia civil: “A lo mejor no es una solución 100% eficaz. Evidentemente, no solucionamos todos los casos que puedan darse, pero sí la gran mayoría y, sobre todo, donde había más riesgo. En nuestro caso, creemos que la baliza soluciona los atropellos en carretera”.

Cómo colocar la baliza, en duda

Una de las principales polémicas que trae la imposición de la baliza obligatoria es la falta de certezas respecto a la forma en que debe ser colocada. Desde la DGT aseguran que la maniobra consiste en abrir la ventanilla, levantar la mano y colocarla. La Asociación de Guardias Civiles duda de la utilidad del aparato si este se colocan en la zona delantera: “Por la propia aerodinámica del vehículo, la parte delantera tiene una inclinación hacia adelante y eso hace que la parte trasera del capó del vehículo obstaculice la visión desde atrás”.

Desde la AUGC destacan que para que la baliza sea útil, hay que colocarla en la parte trasera del vehículo y que eso obliga a bajarse de él. “Lo que habría que hacer es un poquito de pedagogía y enseñar al conductor cómo tiene que bajarse del vehículo, qué es lo que tiene que hacer en caso de avería o en caso de accidente. Bajarse del coche es peligroso como cualquier situación que nos ocurra alrededor de un vehículo en carretera, pero habría que enseñar cómo bajarse del coche de manera segura”, ha concluido Carlos Javier Cantero.

