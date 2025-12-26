Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Descúbrelo!

Nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas: Cristina Pedroche rompe con todo en su nueva publicación en redes sociales

A 5 días de las esperadas Campanadas, la presentadora ha publicado un inquietante e impactante vídeo en su cuenta de Instagram.

Nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas: Cristina Pedroche rompe con todo en su nueva publicación en redes sociales

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Hace unos días, Cristina Pedroche publicó un vídeo en redes sociales en el que nos daba algunas pistas sobre su vestuario de este año en las Campanadas. En él, la presentadora recordaba todos los vestidos que ha lucido estos años y nos adelantaba que no estábamos preparados para lo que se venía.

A cinco días de despedir el año, la presentadora ha querido publicar un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram en el que volvían a aparecer sus vestidos pasados, pero, en esta ocasión, ha roto con ellos y con todo lo que aparecía a su paso. ¿Qué querrá decirnos con esto?

Cristina Pedroche ha asegurado en varias de sus apariciones en diferentes programas de la cadena que este ha sido el año que más le ha costado su look para las Campanadas y ha mencionado en más de una ocasión la palabra "Super Bowl".

Lo que está claro es que, lo que Cristina tiene en mente para este año no dejará indiferente a nadie y todo apunta a que los once vestidos que ha lucido hasta la fecha, han influido de alguna manera para crear el de este año. ¡Qué ganas de que llegue el 31 de diciembre para descubrir con qué nos sorprende!

Cristina Pedroche

"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

Antena 3» Campanadas

Publicidad

Campanadas

Nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas: Cristina Pedroche rompe con todo en su nueva publicación en redes sociales

Nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas: Cristina Pedroche rompe con todo en su nueva publicación en redes sociales

Las expectativas de Alberto Chicote para estas Campanadas 2025-2026: "Lo vamos a celebrar por todo lo alto"

Las expectativas de Alberto Chicote para estas Campanadas 2025-2026: "Lo vamos a celebrar por todo lo alto"

"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"
En El Hormiguero

Cristina Pedroche se sincera sobre su vestido: "La gente cuando lo vea va a decir, está loca"

El vestido que diseñaría ChatGPT para Cristina Pedroche en sus duodécimas Campanadas
¿Acertará?

El vestido que diseñaría ChatGPT para Cristina Pedroche en sus duodécimas Campanadas

Cristina Pedroche, sobre su nuevo vestido para las Campanadas: "No me veo preparada"
En El Hormiguero

Cristina Pedroche, sobre su nuevo vestido para las Campanadas: "No me veo preparada"

La maestra de ceremonias de las Campanadas junto a Alberto Chicote ha visitado el programa para desvelar algún secreto sobre su misterioso vestido.

"No se pueden dar más pistas de las que ya doy": Cristina Pedroche nos adelanta cómo serán las Campanadas de este año
¿Cómo será su vestido?

"No se pueden dar más pistas de las que ya doy": Cristina Pedroche nos adelanta cómo serán las Campanadas de este año

La presentadora más mítica de la Nochevieja se ha sincerado con nosotros y nos ha desvelado los secretos que envuelven la noche más especial del año.

Cristina Pedroche cumple 12 años marcando estilo: así han evolucionado sus vestidos desde las primeras Campanadas

Cristina Pedroche cumple 12 años marcando estilo: así han evolucionado sus vestidos desde las primeras Campanadas

Cristina Pedroche y Alberto Chicote

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, preparados para las Campanadas de Atresmedia, alcanzan una década despidiendo el año juntos

"Estoy enganchadísima": Cristina Pedroche y Alberto Chicote se sinceran en el Quiz del 2025

"Estoy enganchadísima": Cristina Pedroche y Alberto Chicote se sinceran en el Quiz del 2025

Publicidad