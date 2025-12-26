Nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas: Cristina Pedroche rompe con todo en su nueva publicación en redes sociales

Hace unos días, Cristina Pedroche publicó un vídeo en redes sociales en el que nos daba algunas pistas sobre su vestuario de este año en las Campanadas. En él, la presentadora recordaba todos los vestidos que ha lucido estos años y nos adelantaba que no estábamos preparados para lo que se venía.

A cinco días de despedir el año, la presentadora ha querido publicar un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram en el que volvían a aparecer sus vestidos pasados, pero, en esta ocasión, ha roto con ellos y con todo lo que aparecía a su paso. ¿Qué querrá decirnos con esto?

Cristina Pedroche ha asegurado en varias de sus apariciones en diferentes programas de la cadena que este ha sido el año que más le ha costado su look para las Campanadas y ha mencionado en más de una ocasión la palabra "Super Bowl".

Lo que está claro es que, lo que Cristina tiene en mente para este año no dejará indiferente a nadie y todo apunta a que los once vestidos que ha lucido hasta la fecha, han influido de alguna manera para crear el de este año. ¡Qué ganas de que llegue el 31 de diciembre para descubrir con qué nos sorprende!