Pedro Sánchez: "En septiembre plantearé un pacto de estado por las emergencias climáticas"
El presidente del Gobierno visitará el Puesto de Mando Avanzado en Cáceres y, por la tarde, la zona afectada en Zamora, en una intensa jornada informativa en directo.
Este martes, Pedro Sánchez se desplazará a primera hora al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Jarilla (Cáceres), donde se coordina la respuesta a las llamas que han asolado ya decenas de miles de hectáreas. A su llegada, a las 12:45, realizará una declaración ante los medios acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska; y el delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana.
Por la tarde, a las 15:30, el presidente se trasladará a Molezuelas de la Carballeda (Zamora), para seguir de cerca la evolución del incendio que también está fuera de control, acompañado del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Marlaska; y el delegado del Gobierno en la región, Nicanor Sen.
Este nuevo desplazamiento sigue a sus visitas del pasado domingo a Ourense y León, donde ya anticipó un "gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática".
Un país bajo fuego: contexto de emergencia
España enfrenta una situación crítica por incendios sin precedentes. Con más de 40 focos activos y 23 de ellos en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, las hectáreas quemadas superan las 344.000, según Copernicus. Galicia, Extremadura y Castilla y León son las comunidades más afectadas, con evacuaciones masivas y cuatro personas fallecidas .
Este martes, las condiciones meteorológicas ofrecen cierta tregua con una ligera bajada de temperaturas, pero el riesgo sigue siendo extremo. El Gobierno, en coordinación con la UE, ha movilizado refuerzos que incluyen 1.400 efectivos de la UME y equipos adicionales internacionales.
