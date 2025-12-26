Antena3
Mejores momentos | 26 de diciembre

Roberto Leal, “nervioso” ante la visita de una espectadora muy familiar en Pasapalabra

Antes de El Rosco, el presentador ha revelado que, entre el público, estaba una persona muy especial que estaba pasando desapercibida hasta ese momento.

Roberto Leal

Alberto Mendo
Publicado:

Pasapalabra no falla a la cita con los espectadores en plena Navidad. De hecho, todo es posible, hasta que Manu o Rosa conquisten el mayor bote de la historia del concurso antes de que termine el año. La coruñesa estuvo a punto la víspera de Nochebuena, y en el pasado programa firmaron un gran empate a 23 aciertos.

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes

Por lo tanto, tanto los concursantes como Roberto Leal están haciendo malabares para compatibilizar sus reencuentros familiares con el programa. El presentador ha encontrado una solución ideal y lo ha revelado antes de El Rosco. Entre el público del plató, ha pasado desapercibida una espectadora muy especial para él.

“Estoy un poquito más nervioso”, ha confesado Roberto, que ha vivido una tarde algo diferente sabiendo quién estaba detrás sin perderse detalle. ¡Dale al play y descúbrelo!

