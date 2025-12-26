Roberto Leal, “nervioso” ante la visita de una espectadora muy familiar en Pasapalabra

Pasapalabra no falla a la cita con los espectadores en plena Navidad. De hecho, todo es posible, hasta que Manu o Rosa conquisten el mayor bote de la historia del concurso antes de que termine el año. La coruñesa estuvo a punto la víspera de Nochebuena, y en el pasado programa firmaron un gran empate a 23 aciertos.

Por lo tanto, tanto los concursantes como Roberto Leal están haciendo malabares para compatibilizar sus reencuentros familiares con el programa. El presentador ha encontrado una solución ideal y lo ha revelado antes de El Rosco. Entre el público del plató, ha pasado desapercibida una espectadora muy especial para él.

“Estoy un poquito más nervioso”, ha confesado Roberto, que ha vivido una tarde algo diferente sabiendo quién estaba detrás sin perderse detalle. ¡Dale al play y descúbrelo!