Afectada por el escándalo de la lotería en Villamanín: "Mi hija tenía una papeleta y creo que ha sido sin maldad"

Vecinos como la hija de Rosana habían comprado participaciones del número ganador de la lotería a la comisión de fiestas del Ayuntamiento. Sin embargo, se vendieron más papeletas de las debidas y ahora les faltan 4 millones de euros.

Villamanín

Lo que debía ser una celebración inolvidable por El Gordo de la Lotería ha acabado convirtiéndose en una pesadilla en Villamanín, León. Muchos vecinos compraron papeletas de la Comisión de Fiestas que resultó premiada con el número de El Gordo.

Al acudir a cobrar el premio, muchos descubrieron que sus papeletas no estaban asociadas a ningún décimo ganador. La causa: se habían vendido más papeletas de las que correspondían, lo que ha dejado un desfase de cuatro millones de euros en el reparto.

Para intentar solucionar el conflicto, el Ayuntamiento ha planteado reducir el premio un 6% a cada papeleta, lo que supone alrededor de 5.000 euros menos por vecino. Una propuesta que ha provocado un profundo desacuerdo entre los afectados.

Mientras algunos se niegan a renunciar al premio, otros, como Rosana, están de acuerdo. "Yo creo que lo han hecho sin maldad", asegura, "todo se arreglará, vamos a intentar llegar a un acuerdo porque todos somos humanos". ¿Conseguirán los vecinos llegar a un punto común?

Villamanín

Afectada por el escándalo de la lotería en Villamanín: "Mi hija tenía una papeleta y creo que ha sido sin maldad"

Vecinos de Villamanín, indignados ante un exceso de venta de papeletas de El Gordo: "Cada uno tendría que renunciar a 4.000 euros"

Muchos habían comprado participaciones del número ganador de la lotería a la comisión de fiestas del Ayuntamiento. El problema es que se vendieron más papeletas de las debidas y ahora les faltan 4 millones de euros.

