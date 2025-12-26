Lo vemos
Navidades a 40 grados fuera de España: "Es raro porque aquí en Australia esperamos a Papá Noel en la playa"
Jaime es de Madrid, pero lleva 15 meses viviendo en Australia. Allí, no solo pasa las Navidades sin su familia, sino que además lo hace en pleno verano.
Las Navidades son un tiempo para pasarlo en familia, aunque hay quien lo tiene imposible. Es el caso de Jaime, un joven de 25 años que se mudó a Australia hace 15 meses.
Jaime decidió mudarse allí huyendo de la rutina y buscando un estilo de vida diferente. Ahora trabaja de camarero, algo que le permite dedicarle tiempo a su verdadera pasión: las redes sociales.
Estas serán las segundas Navidades que pase fuera de casa. En lugar de cenar con su familia, lo hará con sus compañeros de piso y cambiará la chimenea... por la playa.
A Jaime le ha costado acostumbrarse a las Navidades veraniegas y asegura que no concibe estas fechas sin frío y Papá Noel. ¡Dale al play para escuchar su historia en el vídeo de arriba!
