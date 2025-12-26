Cristina Pedroche y Alberto Chicote, rivales en Pasapalabra antes de las Campanadas: “No te enfades”

La Navidad ha traído como regalo a Pasapalabra dos de las visitas que más expectación provocan a las puertas de despedir el año. Cristina Pedroche y Alberto Chicote han regresado al concurso a escasos días de las Campanadas, que esta vez se retransmitirán de forma simultanea en Antena 3, La Sexta y atresplayer. Eso sí, su compañerismo se ha puesto a prueba convirtiéndose en rivales en La Pista.

Entre los dos ha surgido un pique desde que Roberto Leal ha anunciado que les tocaba un tema del año 2019. “Bien para ti”, le ha dicho Chicote a Cristina. Inesperadamente, al chef le ha sonado el primer fragmento y ha creído tener la victoria con ‘Me gustas tú’, de Manu Chao. “Qué horas son mi corazón”, ha cantado. Como le ha dicho Roberto Leal, estaba “muy bien tirada” esa respuesta pero no era la correcta. Lo que sí ha conseguido es dejar ya despistada a su rival.

Según ha ido avanzando el duelo, Chicote ha comprobado que no iba a tener opciones de ganar. “¿Tú has escuchado esto antes? Yo tengo la certeza de que no”, ha asegurado. Tanto Roberto como Cristina, viéndole un poco decepcionado, le han comentado: “No te enfades”. Encima, el chef se ha precipitado con el pulsador cuando el presentador ha dado el título con otras palabras, y Cristina no ha desaprovechado ya el regalo. ¡Revive este divertido pique en el vídeo!