Primer tráiler de Vengadores: Doomsday con el regreso de Chris Evans como Capitán América mientras sostiene un bebé
Marvel ha publicado el primera tráiler oficial de Vengadores: Doomsday donde se confirma el regreso de Chris Evans como Capitán América. Aunque parece que hay un cambio importante, Steve Rogers ahora es papá. Estreno 18 de diciembre de 2026.
Vengadores: Doomsday ya ha publicado su primer avance oficial, como ya adelantamos Chris Evans es el protagonista de este tráiler donde anuncian su regreso a Marvel.
El tráiler solo se había visto en cines antes de la emisión de Avatar: Fuego y ceniza. Pero ahora ya se ha publicado en abierto viendo de nuevo a Chris Evans en el papel que dejó en 2019 tras Vengadores: Endgame.
En el vídeo aparece Steve Rogers llegando a su casa mientras observa con nostalgia su traje de Capitán América para después sostener a un bebé en brazos, un detalle que revelaría que ha sido papá.
"Steve Rogers regresará en Vengadores: Doomsday", aparece escrito en la pantalla al final del teaser.
Vengadores: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026 en cines. Es la gran apuesta de Marvel con la que espera volver a recuperar la grandeza de años atrás.
