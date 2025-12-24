Primer tráiler de Vengadores: Doomsday con el regreso de Chris Evans como Capitán América mientras sostiene un bebé

Vengadores: Doomsday ya ha publicado su primer avance oficial, como ya adelantamos Chris Evans es el protagonista de este tráiler donde anuncian su regreso a Marvel.

El tráiler solo se había visto en cines antes de la emisión de Avatar: Fuego y ceniza. Pero ahora ya se ha publicado en abierto viendo de nuevo a Chris Evans en el papel que dejó en 2019 tras Vengadores: Endgame.

En el vídeo aparece Steve Rogers llegando a su casa mientras observa con nostalgia su traje de Capitán América para después sostener a un bebé en brazos, un detalle que revelaría que ha sido papá.

"Steve Rogers regresará en Vengadores: Doomsday", aparece escrito en la pantalla al final del teaser.

Vengadores: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026 en cines. Es la gran apuesta de Marvel con la que espera volver a recuperar la grandeza de años atrás.