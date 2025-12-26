El alcalde de Quinto, sobre la espantada de sus compañeros de la lista de Pilar Alegría: "Se ha sacado de contexto"

Lío en el PSOE de Aragón. El 8 de febrero hay elecciones autonómicas y Pilar Alegría se ha encontrado con una fuga en sus listas. Hasta 5 diputados socialistas rechazan ir en las listas que está diseñando la ex ministra Pilar Alegría. ¿Por qué? Consideran que se les ofrecían puestos sin opciones reales de obtener un escaño dada las malas previsiones electorales del PSOE.

De hecho lo consideran como una humillación. Entre ellos, hay tres diputados por la provincia de Zaragoza y dos por Teruel. Todos del sector afín a Javier Lambán.

Alegría ha decidido rodearse de puestos de confianza para el previsible mal resultado en los comicios del 8 de febrero. Sí ha tenido un gesto hacia el sector crítico con el sanchismo: incluir a Darío Vilagrasa, su rival en las primarias, como número dos. Hoy en Espejo Público ha estado en directo el alcalde de Quinto, Jesús Morales, que sí va en las listas de Alegría, en el cuarto puesto. Se ha posicionado al respecto de todo lo que está pasando en su partido.

"Las cosas se han sacado de contexto para intentar perjudicar al PSOE"

Para Morales, es un orgullo estar tan arriba en la lista, ya que dice que siempre "ha jugado en una liga local". "Que ahora el partido quiera contar conmigo para ser diputado, a uno le enorgullece", explica. También ha querido quitarle hierro al asunto de sus compañeros socialistas que quieren abandonar la candidatura. El alcalde de Quinto considera que las cosas se han sacado de contexto para intentar perjudicar al PSOE. "La mitad de diputados continúan en esa lista, otros han pasado a otros puestos. No conozco a ningún equipo de primera división que juegue siempre con el equipo titular. Son nuevos tiempos", ha explicado el alcalde de Quinto.

Pero las críticas también han llegado desde dentro del partido. Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE, ha estado también en Espejo Público y ha definido lo que esta ocurriendo como "sectarismo". Por su parte, Morales respeta mucho la figura de Valenciano, pero mantiene que las cosas se han sacado de contexto y que se ven distintas dentro del partido socialista aragonés. "Si hubiera habido sectarismo, todas estas personas no estarían ahí", argumentando también que las listas fueron aprobadas por unanimidad en las provincias.

