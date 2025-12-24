El inesperado mensaje de Alejandro Sanz tras su ruptura con Candela Márquez: "No soy una perla"

Hace unas horas saltaba la noticia de la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez después de poco más de un año de relación. En un primer momento, se especuló con que la razón del fin de su historia de amor habría sido una presunta deslealtad del cantante de Viviendo deprisa y más después de que la actriz compartiese en sus redes sociales un stories con la cornamenta de un ciervo que eliminó poco después junto a la canción La Perla de Rosalía.

Pero nada de eso, tal y como revelaba más tarde en exclusiva la revista ¡HOLA!, no hay terceras personas implicadas y su ruptura es muy reciente, ya que el pasado jueves 18 de diciembre en la celebración del 57 cumpleaños del cantante todavía estaban juntos y los invitados aseguran que se les veía tan enamorados como siempre.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en los Premios Goya | Gtres

El motivo, como desvela su entorno cercano, es tan sencillo como que ambos tienen "caracteres muy pasionales" y, aunque "están locos el uno por el otro", no es la primera vez que deciden tomarse un respiro en su relación. Y hasta ahora el amor siempre ha vencido y sus rupturas han terminado en reconciliaciones, por lo que quienes les conocen bien apuestan porque esta vez no será una excepción y pronto se dejarán ver juntos de nuevo.

Por el momento, Candela ha puesto tierra de por medio hacieno unfollow al cantante en Instagram y además yéndose a pasar las navidades a su tierra natal, Valencia, con su familia, mientras Alejandro celebrará Nochebuena con sus hijos.

Alejandro Sanz felicita a su hija Manuela por su 24 cumpleaños | Instagram @alejandrosanz

Y por su parte, el cantante tampoco se quedaba de brazos cruzados y decidía responder, a su manera, a las pullitas que su ex había estado lanzando por stories horas antes. Así, Alejandro Sanz de madrugada escribía un "Yo no soy una perla, soy un océano" en alusión a las frases como "decepción local", "rompecorazones nacional" o "terrorista emocional" de la canción de Rosalía que Candela había usado previamente para mandar indirectas a su ex. Un cruce de reproches que deja en el aire en qué momento se encuentra su relación.