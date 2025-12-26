Denuncia
La empresa de desokupación que contrató se queda con su dinero: "No han hecho nada y encima me han amenazado"
A sus 76 años, Manuela vive en guerra contra su inquiokupa desde hace 8 meses. Lo que no esperaba era que la empresa que prometía echarle, terminaría estafándola y amenazándola.
Manuela está desesperada. No solo tiene un inquiokupa en su piso que no le paga el alquiler desde hace 8 meses, sino que además la empresa de desokupación que contrató la ha estafado.
Al contratar a la empresa, le cobraron 1.815 euros, pero al darle las llaves le exigían el doble. A pesar de los pagos, la empresa no conseguía resultados y el inquiokupa seguía en su casa. Por eso, tras consultar a sus abogados, decidió anular el contrato, algo que no sentó bien a la empresa de desokupación.
Cuando Manuela trató de anular el contrato, le reclamaron el resto del dinero y la amenazaron con que guardara silencio. "Me dijo que tuviese cuidado con lo que hablaba porque todos eran amigos míos", advierte.
Hoy, Manuela siente que la han robado por partida doble y exige justicia. ¿Logrará recuperarse de este duro golpe? ¡Dale al play para escuchar su historia!
