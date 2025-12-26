Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

La empresa de desokupación que contrató se queda con su dinero: "No han hecho nada y encima me han amenazado"

A sus 76 años, Manuela vive en guerra contra su inquiokupa desde hace 8 meses. Lo que no esperaba era que la empresa que prometía echarle, terminaría estafándola y amenazándola.

Empresa de desokupación

Publicidad

Manuela está desesperada. No solo tiene un inquiokupa en su piso que no le paga el alquiler desde hace 8 meses, sino que además la empresa de desokupación que contrató la ha estafado.

Al contratar a la empresa, le cobraron 1.815 euros, pero al darle las llaves le exigían el doble. A pesar de los pagos, la empresa no conseguía resultados y el inquiokupa seguía en su casa. Por eso, tras consultar a sus abogados, decidió anular el contrato, algo que no sentó bien a la empresa de desokupación.

Cuando Manuela trató de anular el contrato, le reclamaron el resto del dinero y la amenazaron con que guardara silencio. "Me dijo que tuviese cuidado con lo que hablaba porque todos eran amigos míos", advierte.

Hoy, Manuela siente que la han robado por partida doble y exige justicia. ¿Logrará recuperarse de este duro golpe? ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Empresa de desokupación

La empresa de desokupación que contrató se queda con su dinero: "No han hecho nada y encima me han amenazado"

Alfonso

Alfonso pierde más de 40.000 euros en una cita: "Siento una profunda humillación"

Jaime

Navidades a 40 grados fuera de España: "Es raro porque aquí en Australia esperamos a Papá Noel en la playa"

Villamanín
Última hora

Vecinos de Villamanín, indignados ante un exceso de venta de papeletas de El Gordo: "Cada uno tendría que renunciar a 4.000 euros"

Alicia se lleva el Bote de La ruleta de la suerte de la forma más inesperada
MEJORES MOMENTOS | 26 DE DICIEMBRE

Alicia se lleva el Bote de La ruleta de la suerte de la forma más inesperada

El análisis del discurso del Rey.
Análisis del discurso

Silvia Taulés, sobre el discurso del Rey: "La puesta en escena era impoluta pero el aburrimiento estaba garantizado"

El discurso de Navidad del Rey es uno de los acontecimientos televisivos más esperados de estas fechas. Analizamos con varios expertos algunos de los puntos clave de sus palabras.

Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’
MEJORES MOMENTOS | 26 DE DICIEMBRE

Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’

El concursante del atril rojo ha caído en repetidas ocasiones en el gajo ‘Exprés’ y, aunque lo ha evitado varias veces, finalmente se ha atrevido a levantarlo.

Jorge Fernández, sorprendido ante la forma única de celebrar las campanadas de Mariola

Jorge Fernández, sorprendido ante la forma única de celebrar las campanadas de Mariola

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Jesús y su Acordeón tras su peligroso accidente

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli, la receta de Joseba Arguiñano

Publicidad