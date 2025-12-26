Pelayo, entre la espada y la pared: debe dimitir como gobernador civil, si quiere evitar el escándalo

Las cosas se complican para Pelayo. A Miguel Ángel Vaca le han llegado los rumores de Cárdenas.

“Es una inmoralidad”, le dice Cárdenas a Pelayo refiriéndose que sabe que Cárdenas va insinuando por ahí que el matrimonio entre Marta y Pelayo es una tapadera para que no salga a la luz su verdadera orientación sexual.

A pesar de que Pelayo lo niega, Miguel Ángel Vaca e dice que no va a entrar en si esos rumores son verdad o no, pero no quiere que esto salpique a la gobernación de la provincia ni a él.

“Solo veo una salida posible, que dimitas de tu cargo”, le dice Vaca a Pelayo que se queda sin palabras.

“¿De verdad vas a seguir el juego a ese desgraciado?”, le dice Pelayo, pero Miguel ángel Vaca lo tiene claro: tiene que renunciar a su cargo.

Además, el hombre le dice al marido de Marta que ha un puesto diplomático libre en la embajada de México y que cuánto más lejos se marche mejor para zanjar este tema lo antes posible. ¿Qué decisión tomará Pelayo?