Begoña Pérez, más allá de la Ordenatriz: "Cuando murió mi padre, ordenar lo exterior me ayudó a ordenarme por dentro"

Begoña Pérez siempre soñó con una familia numerosa y la realidad la llevó a criar a siete hijos. En casa, el orden nunca fue una opción estética, sino una necesidad para poder llegar a todo y organizar la vida diaria, lo que le llevó a convertirse en la Ordenatriz, nuestra colaboradora de referencia para la limpieza y el equilibrio en el hogar.

Aunque no se considera una persona especialmente ordenada por naturaleza, aprendió a serlo por pura supervivencia. Listas, alarmas, cuadrantes y la colaboración de sus hijos, educados desde pequeños en rutinas básicas, son la base de su organización.

Su vida dio un giro en 2017 con el fallecimiento de su padre, un golpe emocional que la sumió en una etapa de caos y desorden. Ese duelo se reflejó en su casa y en su día a día, hasta que tocar fondo la llevó a entender que ordenar por fuera también ayudaba a recomponerse por dentro.

"Fui cayendo en un bucle malísimo de duelo que se manifestó en el desorden", nos cuenta, "de repente me di cuenta de que ordenando lo exterior me ayudaba a ordenarme por dentro".

De ese proceso personal nació su vocación profesional. Tras formarse como organizadora y empezar a compartir consejos en redes sociales, especialmente durante la pandemia, Begoña se convirtió en 'La Ordenatriz', demostrando que el orden no es superficial, sino una herramienta para acompañar momentos vitales muy delicados. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!