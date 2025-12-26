Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere la gimnasta Isabelle Marciniak, campeona juvenil brasileña, a los 18 años

Fue campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y era una de las grandes promesas de este deporte. Marciniak ha fallecido a causa de un linfoma de Hodgkin.

La gimnasta Isabelle Marciniak en una imagen de archivo

La gimnasta Isabelle Marciniak en una imagen de archivo

Luto y consternación en el mundo de la gimnasia tras confirmarse la muerte de la gimnasta brasileña Isabelle Marciniak con tan solo 18 años, según informó la Federación Paranaense de Gimnasia (FPRG). La que fuera campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y una joven promesa de la disciplina fallecía el miércoles 24 de diciembre a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático.

"Con gran dolor, la Federación de Gimnasia Paranaque recibe la noticia del fallecimiento de la exgimnasta Isabelle Marciniak", informaba la Federación Paranaense de Gimnasia en sus redes sociales.

"Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaco y Brasilero. Entre sus últimos logros, el título de campeón destaca con el trío adulto del Club Agir, en 2023 como resultado de su compromiso y espíritu de equipo", recuerda la Federación Paranaense de Gimnasia.

"En este momento de tristeza, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, compañeros, entrenadores y a toda la comunidad de gimnasia. Que tu historia, tu pasión por el deporte y tu memoria vivan como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta para la formación y transformación humanas. Nuestros sentimientos. Descansa en paz", finaliza el comunicado de la FPRG.

Marciniak, a sus 18 años, ya había logrado títulos a nivel regional, en su estado natal de Paraná, en el sur de Brasil, y nacional. Uno de sus últimos éxitos fue en 2023, cuando se proclamó campeona con el trío adulto del Club Agir de Curitiba, del que formaba parte. En 2021, ganó la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica y otra de plata con la cinta. También se subió a lo más alto del podio en la prueba con la pelota.

