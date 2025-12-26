Silvia Taulés, sobre el discurso del Rey: "La puesta en escena era impoluta pero el aburrimiento estaba garantizado"

De pie y en movimiento, así ha ofrecido el rey Felipe VI su discurso de Navidad este año. El escenario elegido ha sido el salón de columnas del Palacio Real con las banderas europea y española a la izquierda del monarca y un árbol de Navidad y un Belén a la derecha del Rey.

Sobre el contenido del discurso, si ha habido una palabra que ha resonado esa ha sido la de convivencia. En el discurso no ha habido ninguna alusión a su padre Juan Carlos I y tampoco ha aparecido la palabra corrupción. Sí que se refirió a los extremismos, a los jóvenes y también al problema de la vivienda. Habló además de las sociedades democráticas como lugares donde se vive una gran falta de confianza.

"Es un discurso que ha sido capaz de poner de acuerdo al PP y al PSOE"

'Felisuco', colaborador de Espejo Público, ha destacado que este discurso que le ha gustado tanto al PP como al PSOE y además les ha puesto de acuerdo, celebra que las palabras del monarca le hayan hecho perder los nervios a los separatistas. "Me parece técnicamente perfecto. Hay algunas carencias como la corrupción, lo de la separación de poderes... pero me ha parecido técnicamente perfecto".

"Todo perfecto... pero me da la sensación de que le falta alma"

La periodista Silvia Taulés ha dado su visión sobre el discurso del Rey. Asegura que le ha parecido "un discurso perfecto con una puesta en escena impoluta, aunque cree que "el aburrimiento estaba garantizado". "Tanto a él como a sus hijas les falta una chispa que sí tiene Letizia y ellos no acaban de conectar con la gente".

Apunta que el monarca "estaba guapo, elegante, todo perfecto.. pero me da la sensación de que le faltaba alma".

"Nombrar a Juan Carlos I hubiera quedado como una rémora"

En opinión de la periodista ayer vimos un discurso muy institucional. Ve positivo que no haya nombrado a Juan Carlos I en su discurso porque "habría quedado como una rémora y no hace falta porque la figura del rey emérito está olvidada".

