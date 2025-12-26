Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Análisis del discurso

Silvia Taulés, sobre el discurso del Rey: "La puesta en escena era impoluta pero el aburrimiento estaba garantizado"

El discurso de Navidad del Rey es uno de los acontecimientos televisivos más esperados de estas fechas. Analizamos con varios expertos algunos de los puntos clave de sus palabras.

El análisis del discurso del Rey.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

De pie y en movimiento, así ha ofrecido el rey Felipe VI su discurso de Navidad este año. El escenario elegido ha sido el salón de columnas del Palacio Real con las banderas europea y española a la izquierda del monarca y un árbol de Navidad y un Belén a la derecha del Rey.

Sobre el contenido del discurso, si ha habido una palabra que ha resonado esa ha sido la de convivencia. En el discurso no ha habido ninguna alusión a su padre Juan Carlos I y tampoco ha aparecido la palabra corrupción. Sí que se refirió a los extremismos, a los jóvenes y también al problema de la vivienda. Habló además de las sociedades democráticas como lugares donde se vive una gran falta de confianza.

"Es un discurso que ha sido capaz de poner de acuerdo al PP y al PSOE"

'Felisuco', colaborador de Espejo Público, ha destacado que este discurso que le ha gustado tanto al PP como al PSOE y además les ha puesto de acuerdo, celebra que las palabras del monarca le hayan hecho perder los nervios a los separatistas. "Me parece técnicamente perfecto. Hay algunas carencias como la corrupción, lo de la separación de poderes... pero me ha parecido técnicamente perfecto".

"Todo perfecto... pero me da la sensación de que le falta alma"

La periodista Silvia Taulés ha dado su visión sobre el discurso del Rey. Asegura que le ha parecido "un discurso perfecto con una puesta en escena impoluta, aunque cree que "el aburrimiento estaba garantizado". "Tanto a él como a sus hijas les falta una chispa que sí tiene Letizia y ellos no acaban de conectar con la gente".

Apunta que el monarca "estaba guapo, elegante, todo perfecto.. pero me da la sensación de que le faltaba alma".

"Nombrar a Juan Carlos I hubiera quedado como una rémora"

En opinión de la periodista ayer vimos un discurso muy institucional. Ve positivo que no haya nombrado a Juan Carlos I en su discurso porque "habría quedado como una rémora y no hace falta porque la figura del rey emérito está olvidada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Elena Valenciano en Espejo Público.

Elena Valenciano, exvicesecretaria del PSOE: "El PSOE atraviesa un sectarismo enorme"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Alicia se lleva el Bote de La ruleta de la suerte de la forma más inesperada

Alicia se lleva el Bote de La ruleta de la suerte de la forma más inesperada

El análisis del discurso del Rey.

Silvia Taulés, sobre el discurso del Rey: "La puesta en escena era impoluta pero el aburrimiento estaba garantizado"

Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’

Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’

Jorge Fernández, sorprendido ante la forma única de celebrar las campanadas de Mariola
MEJORES MOMENTOS | 26 DE DICIEMBRE

Jorge Fernández, sorprendido ante la forma única de celebrar las campanadas de Mariola

cebo
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Jesús y su Acordeón tras su peligroso accidente

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli
Para 4 personas

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli, la receta de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado una crema ligera de setas que acompaña con tortitas de pollo y brócoli. Un plato muy completo con gran cantidad de beneficios saludables.

El alcalde de Quinto.
PSOE ARAGÓN

El alcalde de Quinto, sobre la espantada de sus compañeros de la lista de Pilar Alegría: "Se ha sacado de contexto"

El 8 de febrero hay elecciones autonómicas en Aragón y Pilar Alegría se ha encontrado con una fuga en sus listas porque no ven opciones de conseguir escaño.

Ensalada de pimientos tricolor y bacalao

Karlos Arguiñano: receta de ensalada de pimientos tricolor y bacalao para combatir los excesos

Elena Valenciano en Espejo Público.

Elena Valenciano, exvicesecretaria del PSOE: "El PSOE atraviesa un sectarismo enorme"

Estafa en las aplicaciones de citas.

"Me quedé dormido en cinco segundos": así drogaban y robaban a hombres en plena cita

Publicidad