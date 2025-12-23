Cándido Méndez y Castañares, los socialistas que apoyan a Ibarra para que se abstengan y deje gobernar a Guardiola

Los resultados de las elecciones de Extremadura han sido un duro golpe para el Partido Socialista. Tanto es así que su candidato, Miguel Ángel Gallardo, ha dado un paso al lado y ha dimitido como Secretario General del PSOE en Extremadura, aunque por sus declaraciones, parece que mantendrá su escaño. Pero la derrota en el mayor feudo socialista abre ahora el debate sobre lo que debe hacer el partido a partir de ahora. El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, intervino en la reunión de la ejecutiva de los socialistas extremeños para pedir la abstención y dejar a Guardiola gobernar sin depender de Vox.

Esta postura no ha gustado nada en Moncloa, que ya ha avisado a Ibarra que ese tipo de decisiones se deben someter a una consulta. Sin embargo, dos reputados socialistas salieron rápidamente al paso para defender la estrategia de Ibarra. Son Cándido Méndez y Paco Castañares. Ambos han entrado hoy en Espejo Público para argumentar a favor de la abstención en Extremadura.

"Hay una parte grande del electorado que quiere a Pedro Sánchez porque encarna el avance"

Para Cándido Méndez, es una idea “realista y sensata" y la considera "necesaria para Extremadura y para España” Cándido Méndez. Aunque tiene sus dudas de que pueda ser viable, porque "en la Moncloa van a insistir en el relato que tienen actualmente", apunta el ex secretario general de UGT. Una estrategia a su juicio equivocada, que "se ha puesto a prueba en el mejor escenario posible", Extremadura.

Méndez cree que en Moncloa se basan en que "hay un porcentaje del electorado que tiene que querer necesariamente a Pedro Sánchez" porque "encarna el avance" para los pensionistas, perceptores del SMI y el funcionario. Pero Cándido también cree que a "muchos pensionistas no les inquieta tanto su pensión, como el futuro de sus nietos o sus nietas".

"El producto que ha fracasado en Extremadura es Pedro Sánchez"

Paco Castañares también está "al 100% con Ibarra". Sostiene que "lo que necesita esta región es que haya un Gobierno estable, que no dependa de extremos que después vamos a pagar". Y apela a la responsabilidad del partido con sus votantes, "Que van a decir si el PSOE, perdiendo como ha perdido, ni si quiera es capaz de preocuparse por lo que interesa realmente a los extremeños", ha argumentado el ex director general de Medio Ambiente en Extremadura.

Castañares cree que con la abstención se podría trabajar en un gran pacto con el PP que refuerce el Estado del Bienestar y las políticas de vivienda, sin necesariamente "abandonar nuestras políticas de oposición".

Uno de los argumentos que se escuchan desde Ferraz y desde Moncloa para explicar estos malos resultados es el candidato extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Pero para Castañares va más allá. "Ha habido un terremoto total, pero intentar echarle la culpa a Miguel Ángel Gallardo es mucho pretender". Cree que lo ocurrido en esta región se va a repetir en el resto de elecciones autonómicas de los próximos meses, pero ahí no va a servir la excusa del candidato.

"Cuando el PP nos meta 15 puntos en Aragón, ¿también va a tener la culpa Gallardo?" ha replicado el socialista, que tiene claro que "el problema está en la Moncloa" y que "el producto que ha fracasado en Extremadura es Pedro Sánchez".

