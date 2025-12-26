Antena3
Alfonso pierde más de 40.000 euros en una cita: "Siento una profunda humillación"

Según nos cuenta, fue drogado y estafado en su propia casa. Allí, una mujer que había conocido en una aplicación de citas, aprovechó para robarle todo lo que tenía de valor.

Alfonso

Alfonso ha caído en una estafa del amor que le ha costado más de 40.000 euros. Todo en apenas unos minutos, después de conocer a una mujer a través de una aplicación de citas.

Tras dos días de conversación, quedó con ella en el verano de 2023. Acudió acompañada de otra joven y, ya en su domicilio, una de ellas se marchó al baño y le trajo una cerveza, que contenía algún tipo de sustancia que terminó dejando a Alfonso semiinconsciente.

En ese tiempo le robaron relojes de gran valor, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos y joyas familiares. Mientras, Alfonso estuvo más de 24 horas sin apenas reaccionar y temiendo por su vida. "Mi novia me encontró en un estado lamentable, se lo tuve que contar", confiesa.

Denunció los hechos y la Policía ha detenido a toda la banda, aunque no ha recuperado lo robado. Ahora, Adolfo tiene claro que no volverá a confiar en las aplicaciones de citas y exige que se haga justicia.

