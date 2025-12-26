VIDEO: Luces de Navidad en casas que se convierten en un espectáculo en Nueva York

La competición por tener la mejor decoración navideña, la casa más espectacular e iluminada, es toda una tradición turística en Nueva York.

Las familias lo dan todo en esta 'guerra de luces'. "Estoy disfrutando como una niña pequeña, no sé para dónde mirar", asegura una mujer. "Es una locura", añade.

Cada casa se gasta de media unos 10.000 euros, aunque aseguran que no tiene precio la ilusión por la Navidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.