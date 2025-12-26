Cristina Pedroche, enigmática en Pasapalabra con su vestido para las Campanadas: “Rompo con el pasado”

A escasos días de que termine 2025, Cristina Pedroche y Alberto Chicote han comenzado una nueva visita a Pasapalabra. Un año más, compartirán el momento de las Campanadas, que esta vez tendrán una retransmisión única por Antena 3, La Sexta y atresplayer. Serán compañeros en Nochevieja pero se han convertido en rivales en La Pista, con el chef especialmente picado por la canción.

Antes de El Rosco, Roberto Leal ha charlado con los dos y, por supuesto, el tema estrella es el próximo vestido de Cristina. La presentadora ha destacado que es la duodécima vez que presentará las Campanadas. “Este año he querido romper con todo y empezar una nueva era, rompo con el pasado, vais a ver a una nueva Pedroche, hecha de mí misma pero más fuerte, más segura”, ha afirmado.

A su lado estará Chicote, que ha revelado cómo viven las horas previas a las Campanadas en la Puerta del Sol. “Aunque hay mucho tiempo por delante, la verdad es que no paramos de hacer cosas”, ha asegurado. El chef lo ha contado todo al detalle. ¡Descubre todo en el vídeo!