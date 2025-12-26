El Rosco | 26 de diciembre
Sorpresón de Manu en El Rosco: rompe el empate y va a por el bote de 2.554.000 euros
El concursante madrileño ha dado por terminada la tregua que firmó con Rosa en Nochebuena y ha puesto a todos en tensión al llegar a 23 aciertos.
Quienes pensaban que la recta final del año sería tranquila en Pasapalabra, aquellos que daban por seguro que el bote no tendría ganador hasta 2026, se están llevando una enorme sorpresa. Todo es posible con Manu y Rosa, y el madrileño se ha encargado de recordarlo en este Rosco, como su compañera hizo en vísperas de la Nochebuena con su segundo 24.
En esta ocasión, Manu se ha quedado en 23 aciertos, aunque todo el plató ha contenido la respiración con una jugada final en la que parecía lanzado al premio de 2.554.000 euros. Ha sido el desenlace de una prueba que ha dominado de principio a fin, con una primera vuelta brillante de 20 letras en verde y con un mejor turno de seis respuestas y otros dos de cinco.
Rosa se ha visto sorprendida esta vez por la gran tarde de su rival, especialmente cuando se ha visto perdiendo 19-4. De ahí ha conseguido pasar a un 20-10 y, después, seguir recortando distancias. Los marcadores han coincidido con empate a 21. La gallega se ha plantado pero Manu ha arriesgado. ¡Revive este apasionante Rosco en el vídeo!
