La confesión de 'Felisuco' sobre su hija pequeña: "En una ocasión se me fue la mano"

Los titulares de nuestros días dejan claro que la violencia en la educación a nuestros hijos no tiene cabida. Padres investigados por pegar a sus hijos en público o incluso por imponerles un castigo más severo de lo habitual. En Santander un hombre está siendo investigado por dar una fuerte bofetada a su hijo en un centro comercial. El padre, de 50 años, está siendo investigado por un delito de violencia doméstica.

Testigos presenciales contaron que se inició una fuerte discusión entre padre e hijo en el centro comercial al salir del cine. El menor se quedó al cargo de su abuela y al padre se le abrieron diligencias como investigado, aunque no ha sido detenido.

"La violencia tanto física como psicológica educando a los hijos no es válida"

Espejo Público ha debatido sobre dónde están los límites de la autoridad que ejercen los padres sobre los hijos. La psicóloga Patricia Alonso destaca que la violencia tanto física como psicológica no es válida cuando hablamos de educar a nuestros hijos. "El castigo físico enseña el miedo, puede parecer que la conducta se frena pero a largo plazo afecta a la confianza del niño y a la forma en que este va a gestionar los conflictos en el futuro".

Destaca que el adulto siempre tiene que establecer limites claros ante el menor pero muchas veces se entiende que es muy difícil por el nivel de tensión emocional al que se ven sometidos los padres.

"Se me fue la mano porque me había pintado una pared blanca del comedor"

El colaborador de Espejo Público conocido como 'Felisuco' recuerda que en una ocasión se le fue la mano con su hija y le dio un azote porque le había pintado una pared blanca del comedor. "No hay que pegar a los niños pero de vez en cuando un 'cachetito' o un 'azotito' no hay que sacarlo de quicio".

La abogada Beatriz de Vicente explica que hay distintos grados en el tipo de violencia que los padres ejercen sobre los hijos. En los casos en que la violencia sea constante hablamos de la retirada de a patria potestad, luego hay otros delitos leves de maltrato en el ámbito familiar y también pequeñas correcciones que pueden considerarse violencia.

