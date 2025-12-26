Antena3
Vecinos de Villamanín, indignados ante un exceso de venta de papeletas de El Gordo: "Cada uno tendría que renunciar a 4.000 euros"

Muchos habían comprado participaciones del número ganador de la lotería a la comisión de fiestas del Ayuntamiento. El problema es que se vendieron más papeletas de las debidas y ahora les faltan 4 millones de euros.

La alegría de celebrar El Gordo de la Lotería se ha convertido en una auténtica pesadilla para los vecinos de Villamanín, en León. Lo que empezó como un día histórico ha terminado como un escándalo.

El motivo: faltan cuatro millones de euros del premio a repartir, tras descubrirse que se vendieron más papeletas de las que correspondían a los décimos. El error salió a la luz cuando los vecinos fueron a cobrar el premio y descubrieron que sus papeletas no estaban asociadas a ningún décimo.

El Ayuntamiento propone que cada papeleta cobre un 6% menos del premio, que corresponde a unos 5.000 euros menos. Una medida que ha dividido a los vecinos.

"Habrá quien no quiera renunciar a ese dinero y quiera cobrar el premio al completo", advierte Miguel Hedilla, abogado experto en loterías. ¿Optarán por reclamar su premio en los tribunales?

