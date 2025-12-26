Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Kate Middleton reaparece tocando el piano junto a su hija Charlotte en una emotiva felicitación navideña

La Princesa de Gales ha protagonizado la felicitación Navideña de la Casa Real Británica junto a su hija Carlota. Ha sido la reaparición de Kate Middleton tras un año de recuperación de su cáncer.

Álvaro Manso
Publicado:

Gran Bretaña quedó sorprendida la pasada Nochebuena con la felicitación de la Navidad que publicó la Familia Real. La protagonizó Kate Middleton junto a su hija pequeña, Charlotte, para sorpresa de todos los británicos. Madre e hija representaron uno de los momentos más especiales del servicio de villancicos 'Together at Christmas'.

La Familia Real Británica publicó un vídeo de Kate junto a su hija Carlota tocando el piano para felicitar las Navidades. Una imagen que refuerza la imagen de la Princesa de Gales para dar comienzo a 2026

Fue la reaparición pública de la Princesa de Gales tras sus dos años de convivencia y recuperación con el cáncer. La noticia de su enfermedad fue un duro golpe para la sociedad británica. El 16 de enero de 2024, la princesa de Gales ingresó para someterse a una operación abdominal y dos meses después comunicó que tenía cáncer.

El 17 de enero de 2024, el príncipe Guillermo canceló su agenda para todo un mes. Un gesto que marcó el resto del año, Guillermo fue el apoyo incondicional de Kate, la cuál tuvo que desaparecer de los focos por un tiempo.

Sus apariciones fueron muy selectivas a medida que iban creciendo y la gente le seguía mostrando su cariño. Una de sus primeras apariciones fue en el emblemático torneo de tenis de Wimbledon donde recibió una gran ovación por parte del público. Poco a poco fue reapareciendo en más actos públicos junto al Príncipe Guillermo. Hasta el 14 de enero de 2025 cuando anunció que su cáncer había entrado en remisión tras casi un año de tratamiento.

Tras uno de sus años más complicados, Kate Middleton ya vuelve a estar en el foco mediático tras estar recuperada de su cáncer. Lo ha hecho en Navidades, en un momento familiar, lleno de emoción. Junto a su hija y felicitando las Navidades de parte de la corona inglesa, como símbolo de unidad y esperanza para este nuevo año 2026.

