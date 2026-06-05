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Ainhoa Martínez, sobre las reuniones de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil: "El cese de Mercedes González es inminente"

"Sabemos que nos han mentido y lo importante es saber quién", decía la periodista al haberse probado los encuentros entre 'la fontanera del PSOE' y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. ¿Mintió el ministro a sabiendas o inducido por la máxima responsable del Instituto Armado?

Ainhoa Martínez, Leire Díez y Mercedes González

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Andrés Pantoja
Publicado:

El Gobierno se manchó las manos con la mentira. Lo hizo además por escrito en el Congreso de los Diputados, al negar con rotundidad en una respuesta en papel que Leire Díez -la fontanera de Ferraz- se reuniera con Mercedes González, directora de la Guardia Civil. Ahora no hay dudas de que sí hubo al menos dos encuentros.

"No se ha producido ninguna de las reuniones por las que sus señorías preguntan", rezaba el documento que ahora queda en papel mojado a tenor del sumario del caso Fontanera.

Además este jueves en torno a las 22:00 horas, la Guardia Civil hacía público un comunicado en el que se confirma que la todavía máxima responsable del Instituto Armado "conoció a Leire Díez en su etapa de Delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos". Y como último añadido, ha sido ya la propia Mercedes González quien admitía al menos dos encuentros con 'la fontanera' en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, no en su despacho.

"¡¿Quién miente!?"

La periodista Ainhoa Martínez da por sentadas las mentiras y que estas han salido de algún lugar del Ministerio del Interior: "Sabemos que nos han mentido, pero la calve es saber quién miente".

Sobre la mesa de esas falsedades están las cartas de Mercedes González, evidentemente, y del ministro Fernando Grande- Marlaska. Vincula descubrir a la fuente de esas mentiras al cese de la directora de la Guardia Civil, porque el relato de Marlaska es falso, bien conscientemente, o bien porque González le trasladara información contraria a la verdad al ministro: "El cese de Mercedes González es inminente, porque es un puesto de confianza. Sino se produce ese cese es que quien ha mentido a sabiendas es el ministro Grande- Marlaska".

Por último dejaba en el aire una pregunta sobre la celebración de las reuniones: "¿Una militante de base, "friki", "zumbada", puede llegar a todas estas reuniones por sus propios medios? Está claro que no, hacen falta muchas explicaciones".

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