Obstrucción cloacas
La portavoz de guardias civiles, sobre la versión de su directora y Marlaska en el caso Leire Díez: "Ha faltado totalmente a la verdad
Olaya Salardón comparte que el ánimo de la Guarida Civil no es el mejor precisamente tras los indicios del sumario del 'caso Leire Díez' de presunta obstrucción de investigaciones de la UCO que implicaban a miembros del PSOE y su entorno.
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La directora de la Guardia Civil, según contiene el informe realizado además por sus propios investigadores de la UCO, habría abierto expedientes a varios agentes que participaban en investigaciones del entorno de Pedro Sánchez, por no haberse puesto de perfil.
La portavoz de la AUGC, Olaya Salardón, muestra una prudencia que sorprende dada la gravedad de las informaciones. Antes de exigir una dimisión de Mercedes González, todavía directora del Instituto Armado a primera hora de la tarde de este jueves, piden una comparecencia, conscientes de "que ha faltado totalmente a la verdad".
"Ha faltado totalmente a la verdad"
Tanto el ministro del Interior como la máxima responsable de la Guardia Civil negaron en su momento los encuentros que parecen más que confirmados entre la conocida como 'fontanera del PSOE' y Mercedes González.
Para Salardón la directora general código de conducta que "exige neutralidad, objetividad e imparcialidad", por ello da ejemplo pidiendo respeto por la Justicia.
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