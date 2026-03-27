Ainhoa Martínez, sobre la elección de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero: "A Sánchez le interesa porque es moderado y quiere centrar el tiro en la economía"

María Jesús Monteroda un paso adelante para prepararse las elecciones andaluzas. Tras presentarse como candidata socialista, tuvo que abandonar la vicepresidencia primera y el ministerio de Hacienda. Fue en el día de ayer cuando se conoció quién ocupará la vicepresidencia primera. Tal y como detalló Pedro Sánchez, el que fue ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es el nuevo vicepresidente primero.

Asimismo, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi Espada, es el nuevo titular de Hacienda.

El líder socialista anunció ambos nombramientos en el Palacio de la Moncloa en una declaración institucional en la que ha despedido a Montero como la mejor política que ha conocido y un "pilar fundamental" en su gabinete. Además, ha agradecido sus años de servicio asegurando que "ha hecho de España un país mejor".

"El choque entre Díaz y Cuerpo ya existía, pero ahora se va a recrudecer"

Tras el nombramiento de Cuerpo como vicepresidente primero, los periódicos amanecían con distintos titulares. El diario ABC tituló esta noticia como "Sánchez premia la ortodoxia de Cuerpo y arrincona a Yolanda Díaz".

En el plató de Espejo Público, la periodista de ABC Ainhoa Martínez ha detallado que el "choque" entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo ya existía, pero ahora "se va a recrudecer cuando Cuerpo pase a estar por encima, jerárquicamente, de Díaz".

No obstante, el nombramiento de Cuerpo como vicepresidente primero no ha sido una sorpresa. Martínez ha explicado que ya se lo imaginaban "porque Cuerpo iba cogiendo muchísima visibilidad" y ayer "defendió el decreto de las medidas anticrisis". Para Ainhoa, el perfil de Cuerpo le interesa a Sánchez porque "es moderado" y quiere centrar "el tiro en la economía". Asimismo, detalla que "no es nada político" y es por este motivo, "por el que desactiva los ataques foribundos que vemos en varias sesiones de control".

Para la periodista de ABC, este nombramiento responde a una estrategia electoral y considera que, también, el caso de Arcadi es "sintomático" de lo que "dentro del PSOE se denomina la bunkerización del presidente": "El presidente lleva tiempo recurriendo a su círculo de fieles". Asimismo, vemos que se "quiere dar fuerza e importancia a la Comunidad Valenciana", nombrando a España como ministro de Hacienda.

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