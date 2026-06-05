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Los supuestos vicios de Ábalos

Los audios del sumario de Leire Díez sobre el "problema" de Ábalos: "No puedes ser ministro y meterte con seis putas"

El sumario publicado por la UCO sobre las cloacas del Partido Socialista sigue dando de qué hablar. En este, se han desvelado unos audios en los que, entre otras cosas, Leire Díez, habla del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y señala cuál es para ella su problema.

Leire

El "problema" de Ábalos | A3N

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Daniel Herrero
Publicado:

Leire Díez señala el "problema" de Ábalos. Eso es, al menos, lo que reflejan los nuevos audios publicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ellos, Leire Díez habla sin escrúpulos sobre lo que ha frenado la carrera política de José Luis Ábalos: "Solo tiene un problema y este problema, tú sabes la frase esta de madre".

Esto ocurre en medio de una conversación con el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, y el empresario, Javier Pérez Dolset. Este último, contesta a estas palabras de Leire Díez a cerca del supuesto problema de Ábalos: "El problema es lo que tiene debajo del ombligo".

"Le quitan de ministro por el tema de las tías"

La conocida como la fontanera del Partido Socialista también opina sobre por qué José Luis Ábalos fue relegado de su cargo de ministro: "Le quitan de ministro por el tema de las tías". Algo que el propio Ábalos siempre ha negado públicamente.

Aunque ha reconocido que fue infiel a su exmujer, siempre ha aclarado que las infidelidades las ha cometido con mujeres a las que había conocido, sin hacer uso de la prostitución. Eso sí, Leire Díez le señala directamente: "Hay una parte del problema que causó él por pensar con la entrepierna".

Siempre lo ha desmentido

Incluso, José Luis Ábalos ha mostrado su malestar sobre este tema. Al igual que en la campaña a favor de las mujeres en la que participó. En el vídeo promocionando el 8-M en 2020, Ábalos era el ministro de Transportes y apareció diciendo: "Soy socialista porque soy feminista".

El abogado Teijelo no se corta

En los audios que ha hecho públicos la UCO también participa el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, que no se corta con el exministro de transportes: "Cuando hay casa de putas, te sirve para hacer lo que llaman 'trampa de miel', es decir, la gente llevas a un tonto como el Ábalos o cualquiera, se encoña con la puta correspondiente y ya le tienes cogido para siempre". Además, se muestra muy crítico con su actitud: "Porque monta un pifostio de tías en Marruecos que te cagas. Tú no puedes ser ministro y meterte con seis putas en un hotel de visita oficial".

Unas conversaciones que dejarían al descubierto el comportamiento del exministro Ábalos.

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