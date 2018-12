Cuatro de cada diez enfermeras sufren acoso sexual: "Le dije al anestesista qué tubo quería y se tocó los genitales y me dijo, éste"

Mercedes Gallego, enfermera de Sevilla con 33 años de experiencia profesional, cuenta que las primeras veces que sufres acoso se banaliza un poco porque no eres totalmente consciente de ello: "No vives como un acoso que alguien te eche el brazo por encima, te agarre de la cintura o te toque accidentalmente al pasar", añade Mercedes.

“Un compañero me besa y me agarra del cuello”, denuncia Mercedes Gallego mientras trabajaba en el turno de noche. Este fue el primer caso que le hizo despertar después de tres años y ser consciente del acoso sexual sufrido. La enfermera tuvo que cambiar su turno como medida para no coincidir con su compañero.

Considera que "la imagen de la enfermera sexy está metida en la conciencia del colectivo” al igual que las secretarias o las señoras de la limpieza.

Otra de las enfermeras que denuncia lo hacía con este tuit: "Estar intubando al paciente, preguntar al anestesista que tuvo va a querer, que se toque sus genitales y me diga, ¿a ti cuál te parece que es este?".

[[DEST:“También debemos analizar que cuando alguien te toca el culo, te toca el culo”]]

La trabajadora informa que en los centros sanitarios hay más protocolos de agresiones que de acoso aunque las enfermeras tienen la unidad de riesgos laborales que actúa ante estas situaciones.