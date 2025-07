Per, el sueco desesperado por la okupación, denunciado por su vecino okupa: "Otro ejemplo de la dejadez institucional"

Per Rayden es presidente de una comunidad que tiene como inquilinos varios okupas. Anteriormente, este ciudadano sueco comentaba en Espejo Público los sucesivos capítulos de la situación a la que se enfrentan él y sus vecinos. Tras la muerte de su vecina hace varios años, el piso que tenía en propiedad fue okupado y es la herencia de su anterior dueña la que sigue pagando los suministros. La situación era tan desesperante que Per se puso en contacto con el programa para dar a conocer la historia. Finalmente, la única solución que vieron posible fue tapiar la puerta del piso.

Denunciados por los Okupas

Pero no suficiente con todo ello, Per se enfrenta a un nuevo problema, el cual ya temía. Los agentes de Policía le hicieron entrega, como presidente de la comunidad, de la denuncia que los okupas habían interpuesto por el tapiado de la puerta. "Estamos encantados con la denuncia que nos han puesto porque enseña más claramente el problema de la legislación en el país en este momento", declaraba Per cuando la reportera María Martín le preguntaba cómo se encontraban en la comunidad. Algo de lo que ya se había quejado anteriormente, y es que no 'da crédito' a cómo la legislación española asume este tipo de asuntos.

"Dejadez institucional"

Además, el sueco explicaba su indignación hacía una contradicción: cuando él quiso llevar a cabo la denuncia no le dieron legitimidad por no ser propietario, sin embargo, sí se la han dado a los okupas cuando han acudido a lo mismo. "Esto es el mundo al revés y eso es lo que tenemos que cambiar. Es totalmente absurdo", añadía. Asimismo, insistía en que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para conocer la situación de empadronamiento de los okupas, pero no recibe respuesta, lo que calificaba como "otro ejemplo de la dejadez institucional". "Al okupa sí que le hacen caso, con eso no hay problema", concluía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.