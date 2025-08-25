Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 25 de agosto

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Timur ha sido contundente con Nevra: no quiere reconciliación, no quiere tregua. Su pasado con ella no le importa, solo piensa en recuperar lo que perdió con Bahar.

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Publicidad

Nevra ha ido al hospital para ver a sus bisnietos y allí se ha topado con Timur, que estaba mirando a los bebés. Ha sido la primera vez que se han visto desde la muerte de Leyla y la tensión entre ellos ha sido inevitable.

Dolida por todo lo que ha pasado, Nevra ha intentado tender un puente. “Pareces preocupado”, le ha dicho al hombre al que trató como a un hijo durante más de cuarenta años. Timur no ha podido ocultar que su mente está llena de cargas: la revelación de que Leyla era su madre biológica, la carta que lo ha cambiado todo, el nacimiento de los mellizos… y, sobre todo, Bahar.

“Estoy pensando en lo que he perdido, ojalá pudiera reescribir el pasado”, ha confesado. Nevra ha creído que hablaba de su relación y le ha propuesto una tregua tras la muerte de Leyla. “Todo error se puede enmendar, podemos volver a empezar”, le ha dicho con esperanza.

Pero Timur la ha cortado en seco: “No hablo de ti”. Sus palabras han sido un golpe imposible de disimular. Nevra, rota por dentro, ha entendido en ese instante que él solo piensa en Bahar y que está dispuesto a todo para recuperarla.

Cuando Timur se ha marchado, Nevra se ha quedado sola con los bebés. Con el corazón encogido, ha pensado: ¿es mejor mirar hacia el futuro o seguir intentando arreglar un pasado que ya no tiene vuelta atrás?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Alba Brunet y Marta Belmonte

Detrás de las cámaras de la última noche de Fina con Marta: "Ella sabe que es la última noche juntas"

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta removerá cielo y tierra para encontrar a Fina

Luz
Resumen

Capítulo 378 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Fina desaparece mientras la tensión entre los trabajadores crece

Capítulo 378

Begoña le reprocha a Andrés su pasotismo ante la crisis sanitaria: “No estás haciendo todo lo que puedes”

Marta Pelayo
Capítulo 378

Marta, destrozada, le cuenta lo sucedido a Pelayo: “Se ha ido y necesito que vuelva”

Tras la impactante desaparición de Fina, Marta busca apoyo en Pelayo... ¿le confesará que él está detrás de todo?

Marta
Capítulo 378

Marta encuentra una desgarradora carta de despedida de Fina: “Vuela, amor, que nada te detenga”

La joven se ha despertado con la casa vacía y sin rastro de Fina. ¿Se ha ido para siempre?

Ferit

“Eres como todas las demás”: Ferit besa a Seyran con pasión y luego la destroza con su mentira

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Publicidad