Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Nevra ha ido al hospital para ver a sus bisnietos y allí se ha topado con Timur, que estaba mirando a los bebés. Ha sido la primera vez que se han visto desde la muerte de Leyla y la tensión entre ellos ha sido inevitable.

Dolida por todo lo que ha pasado, Nevra ha intentado tender un puente. “Pareces preocupado”, le ha dicho al hombre al que trató como a un hijo durante más de cuarenta años. Timur no ha podido ocultar que su mente está llena de cargas: la revelación de que Leyla era su madre biológica, la carta que lo ha cambiado todo, el nacimiento de los mellizos… y, sobre todo, Bahar.

“Estoy pensando en lo que he perdido, ojalá pudiera reescribir el pasado”, ha confesado. Nevra ha creído que hablaba de su relación y le ha propuesto una tregua tras la muerte de Leyla. “Todo error se puede enmendar, podemos volver a empezar”, le ha dicho con esperanza.

Pero Timur la ha cortado en seco: “No hablo de ti”. Sus palabras han sido un golpe imposible de disimular. Nevra, rota por dentro, ha entendido en ese instante que él solo piensa en Bahar y que está dispuesto a todo para recuperarla.

Cuando Timur se ha marchado, Nevra se ha quedado sola con los bebés. Con el corazón encogido, ha pensado: ¿es mejor mirar hacia el futuro o seguir intentando arreglar un pasado que ya no tiene vuelta atrás?