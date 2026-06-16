900.000 solicitudes de regularización a dos semanas de que acabe el plazo

Acudimos a uno de los puntos más frecuentados por el mercado negro de trabajadores, la Plaza Elíptica de Madrid. Un lugar donde decenas de personas en situación irregular esperan a que los contraten por unas horas a cambio de 30 o 40 euros. Raúl, hondureño, es uno de ellos: "Trabajo en negro desde que llegué hace ocho meses. Ya he presentado mis papeles para la regularización". Si eso sucede, al menos podrá optar a un contrato. "Aquí explotan a las personas", nos dice otro de los que esperan conseguir unas horas de trabajo".

"Utilizan a la Policía para cometer un fraude"

Ambos entrevistados cuentan con la documentación que demuestra llevar aquí más de cinco meses, el tiempo necesario para poder optar al proceso. Sin embargo, desde la Policía se alerta sobre el aumento sospechoso de denuncias de pérdida de pasaporte. "Dicen que han perdido el pasaporte hace siete, ocho, nueve meses… Están utilizando a la propia Policía Nacional para cometer un fraude, porque cuando los compañeros recogen una denuncia no tienen manera de certificar si es verdad o mentira", lamenta Laura García, portavoz del sindicato policial Jupol.

Tres trabajos por 500 al mes

Las cifras son aplastantes: De un año para otro, las denuncias por pérdida de pasaporte han crecido casi un 900% en el caso de ciudadanos pakistaníes, un 350% entre los argelinos, el 114% por parte de nacionales marroquíes… casos que no pueden hacer olvidar situaciones como la de Beverlyn: gana unos 500 euros al mes en negro y ve su futura regularización como el bien más preciado: "Imagínate, podré trabajar, ganar mejor, un futuro para los hijos…". Sobra decir más.

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