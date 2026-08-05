Se asomó unos segundos a la ventana para ver un eclipse y se quemó la retina

El próximo 12 de agosto de 2026 podrá verse un eclipse solar total en algunas zonas de España. Será un acontecimiento muy especial, ya que desde 1912 no se observa un fenómeno de este tipo en la península ibérica. Sin embargo, como explicó la oftalmóloga María Capote, será imprescindible utilizar gafas homologadas para verlo, ya que mirar al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista.

Eso fue lo que le ocurrió a Daniela Ponce. Hace dieciséis años, mientras veía por televisión un partido del Mundial de fútbol de Sudáfrica, recordó que ese día también iba a producirse un eclipse solar. Se acercó a la ventana para observarlo. Al principio las nubes lo tapaban, pero cuando se despejaron miró directamente al Sol durante unos segundos.

Las consecuencias fueron inmediatas. Sintió un fuerte dolor fuerte e intenso en el ojo y, al apartar la vista, se dio cuenta de que había aparecido una mancha negra en el centro de su campo de visión. Había sufrido una quemadura solar en la retina que destruyó parte de los fotorreceptores, las células encargadas de captar la luz.

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