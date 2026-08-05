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China acelera la expansión del coche eléctrico en Europa y pone presión sobre los fabricantes europeos

Las ventas de vehículos eléctricos crecen un 38% en España mientras aumenta la presencia de marcas chinas, que ya suman 35 en el mercado nacional.

Coche eléctrico

China acelera la expansión del coche eléctrico en Europa y pone presión sobre los fabricantes europeos | Europa Press

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Daniel Caballero
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Los coches eléctricos han dejado de ser una excepción en las carreteras españolas. El impulso de la movilidad eléctrica, las ventajas de la etiqueta Cero Emisiones y la llegada de modelos cada vez más asequibles están consolidando este tipo de vehículos como una alternativa real para los consumidores.

La compra de vehículos electrificados ha aumentado cerca de un 38% en el último año, una tendencia que también se percibe en la calle. Los precios más competitivos y las ayudas públicas han contribuido a impulsar las ventas, aunque entre los conductores todavía persisten algunas dudas, especialmente sobre la autonomía de los vehículos y la disponibilidad de puntos de recarga para realizar viajes largos.

En España ya existen cerca de 57.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos, una cifra que supera ampliamente las aproximadamente 13.000 gasolineras repartidas por el país. Pese a ello, la infraestructura continúa siendo uno de los aspectos que más preocupa a quienes todavía se plantean dar el salto a la movilidad eléctrica.

El crecimiento del mercado también está marcado por la expansión de los fabricantes chinos. Solo durante el pasado mes de junio, China exportó más de un millón de coches eléctricos a Europa y, en lo que va de año, doce nuevas marcas del país asiático han desembarcado en España, elevando a 35 el número total de enseñas chinas presentes en el mercado.

Las previsiones del sector apuntan a que las matriculaciones de vehículos de marcas chinas pasarán de las 25.500 registradas el pasado año a más de 50.000 durante este ejercicio. Además, se espera que en 2026 China supere los diez millones de vehículos exportados, consolidándose como el mayor fabricante mundial de automóviles.

Este crecimiento está obligando a los fabricantes europeos a adaptar su estrategia. Muchas compañías han optado por establecer alianzas con empresas chinas o trasladar parte de su producción a Europa para competir en un mercado cada vez más dominado por la movilidad eléctrica y por el empuje de los fabricantes asiáticos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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