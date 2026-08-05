¿Dónde ven el eclipse los ricos?: observatorios flotantes, conciertos privados y paseos a caballo para contemplar el fenómeno

A solo siete días del eclipse total de Sol del 12 de agosto, un acontecimiento que no se repetía en España desde hace más de un siglo, crecen las experiencias exclusivas para contemplarlo. Hoteles y alojamientos de alta gama han colgado el cartel de completo con propuestas que van desde conciertos privados de piano o cenas entre viñedos hasta observatorios flotantes con expertos en astronomía, mientras miles de aficionados ultiman los preparativos para un evento histórico.

Para quienes buscan vivir el eclipse de una forma exclusiva, varios alojamientos de lujo han diseñado experiencias premium coincidiendo con el fenómeno astronómico. Entre las propuestas destacan conciertos privados de piano al atardecer, cócteles elaborados por barman, barbacoas preparadas por chefs, paseos a caballo por playas de Cantabria o cenas entre viñedos. También se han organizado observaciones desde un barco convertido en observatorio flotante, con la presencia de expertos en astronomía y astrofísica, así como una experiencia teatralizada en el Castillo de Olite. La demanda ha sido tal que algunos establecimientos ya han alcanzado el lleno absoluto. "Tenemos una ocupación del 100% en estas fechas, sobre todo familias completas. También hay mucha oferta internacional, especialmente del mercado americano", explican desde uno de los complejos que ofrece este tipo de experiencias.

El "cazador de eclipses"

Pero para algunos, el eclipse es mucho más que un fenómeno astronómico. Es el viaje de toda una vida. Es el caso de Óscar Blanco, divulgador y conocido como "cazador de eclipses", que lleva dos décadas persiguiendo la sombra de la Luna por todo el mundo.

"He estado en nueve eclipses totales de Sol. Es una experiencia increíble. Tengo el 12 de agosto marcado en mi agenda mental desde hace décadas. Lo voy a ver desde mi casa, en A Coruña. Es algo que vale muchísimo la pena. Estar en la zona de totalidad es muy diferente a quedarnos en la zona de parcialidad", explica.

Blanco ha recorrido medio planeta para presenciar este espectáculo natural. "He viajado a Australia un par de veces, a Estados Unidos otro par de veces, Islandia, Indonesia, Chile...", enumera.

Pese a ello, asegura que no hace falta gastar una fortuna para convertirse en un "cazador de eclipses". "En 20 años he visto nueve eclipses. Me he gastado lo mismo que alguien que se vaya de vacaciones. No vamos en plan lujo, vamos en caravanas y demás", señala.

"Hay que informarse previamente"

El divulgador insiste en que la clave para disfrutar del eclipse es prepararse con antelación. "La mejor preparación es informarse previamente. Hay un montón de información tanto en redes como escrita y en radio. Lo ideal es estar en la zona de totalidad. Se está hablando mucho de las gafas; solo sirven si miramos al Sol. Así podremos mirar sin ningún miedo y veremos esa corona. Es imprescindible que tengamos claro en qué momento empieza y termina esa totalidad", explica.

Más allá del lugar elegido, Blanco cree que el componente emocional marca la diferencia. "Cada cual puede tener una experiencia diversa, pero es una experiencia muy diferente verlo rodeado de gente. Yo creo que donde puedas estar con tu familia y tu gente y puedas percibir un poco más...", concluye.

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