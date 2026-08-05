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Los trabajadores sufren importantes pérdidas económicas tras la crisis migratoria en Ceuta: "Ha sido la peor experiencia después de 25 años"
Los empresarios están sufriendo las consecuencias económicas de la crisis migratoria ocurrida desde el pasado jueves. Muchas cancelaciones y grandes pérdidas de dinero.
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La crisis migratoria vivida en Ceuta desde el pasado jueves ha dejado un total de 141 fallecidos, 78 en el territorio español y 63 en lado marroquí. Durante estos días se ha cuestionado la actuación de las autoridades y la presión y desbordamiento al que se han visto sometidos los equipos de emergencia.
No solo los hospitales se han visto colapsados, también los comercios ya que muchos negocios estuvieron cerrados durante días y eso supuso pérdidas significativas. Se hace alusión a una ruina económica porque los turistas están cancelando excursiones y no quieren visitar Ceuta, ni siquiera parte de los ceutíes se atreven a salir a las calles.
Los hosteleros son sin duda el sector más afectado ya que se han visto obligados a bajar la persiana en los puntos fuertes del año. La feria y las fiestas han sido canceladas y los hoteles están viendo un notable bajón en sus reservas.
La suspensión de la feria en Ceuta deja a Cristofer con pérdidas de entre 30.000 y 35.000 euros. Habla de la dura situación que atraviesa su negocio familiar, alegando que "Ha sido la peor experiencia después de 25 años asistiendo a la feria de Ceuta".
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