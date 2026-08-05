Vídeo: las impresionantes imágenes de un incendio en una fábrica química que obliga a evacuar a más de 100 personas

Un incendio de grandes dimensiones ha obligado a evacuar a más de un centenar de personas tras declararse en una fábrica de productos químicos situada en Itaquaquecetuba, en el área metropolitana de São Paulo (Brasil). La intensidad del fuego ha generado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros y ha requerido la intervención de una treintena de dotaciones de bomberos.

Productos inflamables y explosiones

Las llamas afectan a una zona donde se almacenan cerca de dos millones de litros de sustancias inflamables, entre ellas metanol, etanol y acetona. Según los servicios de emergencia, la presencia de estos productos está complicando las labores de extinción y está provocando explosiones continuas.

En las instalaciones hay un total de 24 depósitos de disolventes, por lo que los bomberos prevén que las detonaciones puedan prolongarse durante horas. Además, las autoridades han advertido de que los trabajos para controlar completamente el incendio podrían extenderse durante varios días.

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