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Silvia Taulés desvela la reacción de Isabel Pantoja tras perder dos pleitos contra Hacienda: "Se lo esperaba y va a recurrir"

Isabel Pantoja ha perdido dos pleitos contra Hacienda y deberá pagar más de 700.000 euros.

Silvia

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Isabel Pantoja ha reaparecido en las redes sociales para agradecer todo el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores con motivo de su 70 cumpleaños. Sin embargo, la vida de la artista no es tan idílica como parece ya que sigue lidiando con grandes problemas económicos, ahora debe hacer frente a una deuda de más de 700.000 euros tras perder dos pleitos con Agencia Tributaria.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Hacienda y ha desestimado los recursos de Isabel Pantoja por las liquidaciones del IRPF de 2009 y 2010. La Justicia establece que la cantante hizo pasar parte de los ingresos que obtenía por su trabajo a través de dos empresas de su propiedad, que cobraban por esos servicios menos de lo que valían realmente.

Las resoluciones no son irrevocables y todavía podría recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Según ha explicado el Técnico de Hacienda, José María Mollinedo, esa nueva cantidad de dinero no está registrada aún en su deuda millonaria con Hacienda porque la sentencia no es definitiva. Pero, en caso de que sí lo sea en un futuro, se acumularían casi dos millones de euros.

La periodista Silvia Taulés asegura que aunque la tonadillera "Se lo esperaba, está cabreada y va a recurrir". En un reciente comunicado por parte del equipo de Isabel Pantoja aseguran que esa nueva cantidad de dinero ya formaba parte de su deuda y que con parte de Cantora será saldada.

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