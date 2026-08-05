Alerta por un posible nuevo asalto en Ceuta: una empresa tecnológica detecta llamamientos organizados en redes

La posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto ha puesto el foco sobre la actividad que se está registrando en las redes sociales. La empresa tecnológica alicantina Golden Owl asegura haber detectado una campaña organizada en plataformas como Facebook y WhatsApp que estaría promoviendo una nueva convocatoria para intentar cruzar la conocida como "reja" de la ciudad autónoma.

Marga Herrero, explica que el equipo lleva monitorizando la actividad en redes desde el pasado 24 de julio. Según su investigación, los mensajes analizados no responden a una movilización espontánea, sino a una estrategia coordinada. "Hemos hecho una investigación monitoreando desde el 24 de julio hasta ahora y lo que hemos detectado es una campaña que no es espontánea, que está organizada y está orientada hacia un fin. Hemos investigado el cómo, no tanto el por qué o el para qué", señala Herrero.

Una estructura sin un líder visible

Uno de los aspectos que más llama la atención del informe es que, según sus autores, la organización de la campaña no responde a un liderazgo tradicional. "Es una campaña horizontal, no vertical. No hay una cabeza visible ni un líder. Se gestó desde una célula muy pequeña, después se reclutó a más personas y finalmente el mensaje se difundió a grupos de WhatsApp y a 25 grupos de Facebook", explica la responsable.

La investigación también identifica a quien consideran el primer impulsor de la campaña. "El primer perfil que aparece es una persona procedente de Casablanca con residencia en Turquía. Es el promotor más potente que empieza a generar esa primera célula", afirma Herrero.

El 15 de agosto ya aparecía señalado antes del último intento

Según la empresa, uno de los elementos que apuntan a una planificación previa es que la fecha del 15 de agosto ya aparecía mencionada antes del intento registrado a finales de julio. "Uno de los factores que nos lleva a concluir que no es una campaña espontánea es que ya se iba calendarizando el 15 de agosto como la siguiente llamada. Era como una segunda convocatoria".

Golden Owl sostiene que el intento del 30 de julio ya formaba parte de esa estrategia. "El 30 de julio fue la primera llamada. De hecho tenía un nombre: 'asalto caliaj', que significa 'reja'", explica.

Un lenguaje que cambia para evitar ser detectados

El informe también destaca que los promotores modificarían constantemente el lenguaje utilizado para dificultar el seguimiento de la campaña. "Hemos identificado que no solo tiene un nombre, sino también un vocabulario propio. Cuando detectan que una palabra clave puede estar siendo rastreada, la sustituyen por otra. Además, la campaña cuenta con una identidad visual", asegura Herrero.

La actividad continúa en redes

Pese al paso de los días, la empresa sostiene que el movimiento sigue activo. "Lo que estamos viendo en el monitoreo que hacemos ahora es que el movimiento sigue activo y continúan preguntando cuándo es la siguiente convocatoria", concluye. Por el momento, las conclusiones forman parte del análisis elaborado por la empresa tecnológica, que asegura haber documentado la evolución de la campaña en redes sociales. Las autoridades no han confirmado públicamente la existencia de un intento organizado previsto para el próximo 15 de agosto, aunque el informe apunta a que la actividad detectada continúa creciendo en distintos canales digitales.

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