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Muere la madre de los dos menores de 10 y 15 años fallecidos en el incendio de un edificio de Benalmádena, Málaga

La mujer permanecía ingresada en estado grave desde el incendio que acabó con la vida de sus hijos, de 10 y 15 años, en una vivienda de Málaga.

Incendio en Benalmádena

Incendio en Benalmádena Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La tragedia del incendio registrado la pasada semana en Benalmádena (Málaga) suma una tercera víctima mortal. La madre de los dos menores de 10 y 15 años que fallecieron en el fuego ha muerto tras varios días ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanecía en estado grave desde el suceso.

El incendio se declaró en la madrugada del 30 de julio en una vivienda del Arroyo de la Miel. Varias llamadas al servicio de Emergencias 112 Andalucía alertaron de las llamas sobre las 05:40 horas, lo que movilizó a un amplio dispositivo formado por sanitarios del 061, bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, además de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Un incendio con tres víctimas mortales

Cuando los equipos de emergencia llegaron al edificio, el fuego ya se encontraba muy extendido. Los bomberos iniciaron las labores de rescate para evacuar a los ocupantes del inmueble, aunque no pudieron evitar el fallecimiento de los dos menores.

Su madre fue trasladada inicialmente con pronóstico grave y, tras varios días hospitalizada, ha fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas en el incendio.

Las llamas afectaron a cuatro viviendas del edificio y obligaron al desalojo preventivo de dos plantas del inmueble. Durante el operativo, un bombero resultó herido y varios agentes de policía y efectivos de extinción necesitaron asistencia médica por inhalación de humo.

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