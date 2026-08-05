"Estampidas, guerras policiales, sirenas...entiendo el miedo que tenían": Javi Fuente cuenta su surrealista experiencia en Ceuta

"Ha sido la mayor locura que yo he vivido en mi vida", ha comenzado Javi Fuente relatando su experiencia en Ceuta. El reportero ha pasado los primeros días de lo que él mismo ha calificado de "invasión" en el mismo territorio. A escasos metros del CETI es donde se ha alojado para no perderse absolutamente nada. "Tuvimos que dormir en un apartamento porque era imposible en hoteles. Dormimos cerca del CETI y se escuchaban por la ventana estampidas, guerras policiales, sirenas... no podíamos pegar ojo", detalla.

Fuente llegó a la ciudad autónoma el mismo jueves por la noche, horas después de que la estampida comenzara. "Fue poner un pie en Ceuta el jueves, unas horas después del asalto y nosotros cuando bajamos del ferry íbamos recorriendo las calles y era un caos: hogueras por todos lados, gente por los tejados buscando comida", comparte el periodista.

'¡Ayuda, por favor, necesitamos ayuda!"

Salir a la calle se convertía en una absoluta aventura que no sabía cómo iba a terminar. La propia policía, según nos cuenta, no aseguraba la seguridad absoluta de las personas que se encontraban rodeada de miles de marroquís. "Fue levantarnos por la mañana y ver a todos los chavales intentando colarse en las casas (…) Alzaba la mirada y no cabía ni un alfiler", cuenta.

Los ceutíes sentían miedo, no sabían que hacer: "Intentaban paralizar las calles para que no entraban. Nos gritaban '¡Ayuda por favor, necesitamos ayuda!'". "Empezamos a ver las estampidas, los saqueos en supermercados... gente desesperada que no querían salir" , continúa.

"Una ciudad completamente tomada"

El reportero asegura que incluso los propios marroquíes que llevaban tiempo viviendo en la ciudad estaban absolutamente sorprendidos y asustados por la situación que se estaba viviendo en las calles.

"No había seguridad. Había avalanchas, cualquier persona se podía quedar ahí metida. Era una ciudad completamente tomada, brutal", cuenta Fuente, que admite: "Entiendo el miedo que tenían los ceutíes".

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