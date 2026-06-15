La ironía de Rubén Amón sobre la regularización de migrantes: "Desconfío del apocalipsis migratorio"

La regularización de inmigrantes ha provocado este lunes un nuevo choque entre Rubén Amón y Mariló Montero. El debate ha surgido a raíz de las cifras citadas en el programa sobre las solicitudes de regularización, que, según se ha señalado en plató, habrían alcanzado un nuevo récord con 900.000 peticiones cuando todavía faltarían 15 días para el cierre de las ventanillas.

El asunto se ha planteado en la mesa con una advertencia añadida: la Policía Nacional estimaría una cifra muy superior a medio plazo. Según se ha expuesto durante la tertulia, en cuatro años podría haber "5.000.000 más de inmigrantes regularizados y reagrupados", una previsión vinculada al efecto de la reagrupación familiar y a la llegada de personas procedentes de otros países europeos para tratar de regularizar su situación.

Ante ese planteamiento, Rubén Amón ha rebajado el tono de alarma y ha tirado de ironía para cuestionar el marco del debate. "Yo desconfío muy poco del apocalipsis migratorio que trata de trasladarse con estos mensajes", ha afirmado, en una intervención en la que ha defendido que la regularización debe entenderse como una forma de ordenar una realidad ya existente.

Amón ha sostenido que los inmigrantes "están" ya en España y que regularizar su situación es "el paso natural" para que formen parte de la vida social y laboral del país.

"No porque sean delincuentes, sino porque los papeles no están en regla", ha explicado, antes de señalar que esa irregularidad se debe en muchas ocasiones a los retrasos administrativos. Según ha apuntado, la Administración tarda "meses y meses, cuando no años, en pasar los papeles a limpio".

El periodista ha defendido que el Gobierno y el Estado deben disponer de una estructura administrativa suficiente para afrontar ese proceso. "Lo que tiene que tener el Gobierno y el Estado es una estructura adecuada para poder regularizarlo y parece ser que no", ha señalado.

La lectura de Amón ha chocado con Mariló Montero, que ha expresado sus dudas sobre la capacidad de España para asumir una regularización de estas dimensiones, especialmente en un contexto marcado por la crisis de la vivienda. "Tenemos un problema gravísimo de vivienda", ha advertido, antes de añadir que muchos migrantes ya tienen dificultades para alquilar.

Montero ha reconocido que muchas de esas personas ya viven en España, trabajan y forman parte de la economía sumergida, por lo que ha admitido que "hay que aflorar" esa realidad y "meterlos en el sistema legal".

Sin embargo, ha insistido en que el problema está en las consecuencias prácticas de la medida. "No sé si España está capacitada para dar vivienda a todos estos millones de inmigrantes que van a venir", ha planteado.

La colaboradora también ha vinculado la regularización con un posible "efecto llamada" y ha reclamado explicaciones sobre los tiempos elegidos para impulsarla. "¿Por qué se hace ahora? ¿Por qué se hace tan rápido? ¿Por qué es tan masiva?", se ha preguntado durante el debate.

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