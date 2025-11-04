Antena 3 LogoAntena3
El juez García Castellón, contundente por juicio al fiscal general del Estado: "Vamos por muy mal camino"

El exjuez Manuel García- Castellón ha denunciado en más de una ocasión las acusaciones de 'lawfare' contra el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en su instrucción del caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Manuel García- Castellón

Andrés Pantoja
Publicado:

No dudaba ni un momento el exjuez Manuel García- Castellón al afirmar que el actual juicio contra el fiscal general del Estado"hace mucho daño a la institución" que encabeza Álvaro García Ortiz.

Daños colaterales

"Ya es bastante anormal"

Exjuez García- Castellón

El exjuez de la Audiencia Nacional destacaba también la anomalía que supone que un subordinado directo, de la persona a la que se juzga, sea quien represente la acusación en la causa. Además recordaba la contradicción que se deriva de un vacío legislativo: "Cualquier fiscal que estuviera en su su situación hubiera tenido que dejar el cargo, pero hay una laguna legal".

A parte de los daños directos a la Fiscalía, tanto reputacional como de división interna que ha generado, valoraba las repercusiones que el juicio a Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con los también presuntos delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, contra el sistema político.

"Acusaciones hacia quienes se atreven a tocar el poder político"

De una forma tan sosegada como clara, García- Castellón, insistía en su denuncia de injerencias políticas en la justicia, cuando llegan "acusaciones de 'lawfare'" hacia quienes investigan las acciones de alguien relacionado con el poder Ejecutivo: "Acusaciones absolutamente desaforadas (...) Quieren decir prevaricación, pero no lo dicen claramente".

Calificaba como "valiosísimo y de una honestidad impecable" al juez instructor de la causa contra el fiscal general, Ángel Hurtado. Opinión que asegura que comparten otros compañeros de la carrera judicial, y a las que daba más valor "que las discusiones de barra de bar".

Un panorama triste

Ha llamado notablemente la atención la decisión de Álvaro García Ortiz de no sentarse en el banquillo, como acusado que es, sino en la tribuna, ataviado con su toga de fiscal. La sensación que produce esta imagen en el exjuez es, según él mismo expresa, "de tristeza".

La deriva actual provocaba el lamento del exjuez de la AN, que exponía la situación de España, poniendo en valor la democracia que, a sus ojos es "una de las mejores del mundo", en detrimento de las autocracias y dictaduras de las que "estamos rodeados" en Europa. Parecía que advertía del rumbo que pueden tomar los acontecimientos si se socavan la integridad y reputación de las instituciones del Estado.

Hacía un alegato en defensa del sistema democrático, que no limitaba "solo a votar cada cuatro años": "Y los primeros que tienen que hacerlo son los políticos (…) Lo que transmite son disvalores (…) Vamos por muy mal camino", sentenciaba.

Antena 3» Programas» Especiales Chicote» Noticias







