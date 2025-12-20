Antena3
Ana Torroja y Antía nos regalan este momento en el escenario de La Voz

La artista y la finalista interpretan ‘Se ha acabado el show’ en la Gran Final.

Celia Gil
Publicado:

La Gran Final vivió un giro mágico cuando Ana Torroja, una de las figuras más emblemáticas del pop en español, se unió a Antía para interpretar ‘Se ha acabado el show’.

Desde el primer momento, ambas artistas conectaron de forma absoluta, ofreciendo una versión llena de sensibilidad y una elegancia que dejó sin respiración a todo el plató.

La voz inconfundible de Torroja, combinada con la frescura y personalidad de Antía, creó un momento perfecto en el escenario de La Voz. ¡No podemos dejar de darle al play!

La Voz

