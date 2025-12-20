Actuación | Gran Final
Ana Torroja y Antía nos regalan este momento en el escenario de La Voz
La artista y la finalista interpretan ‘Se ha acabado el show’ en la Gran Final.
La Gran Final vivió un giro mágico cuando Ana Torroja, una de las figuras más emblemáticas del pop en español, se unió a Antía para interpretar ‘Se ha acabado el show’.
Desde el primer momento, ambas artistas conectaron de forma absoluta, ofreciendo una versión llena de sensibilidad y una elegancia que dejó sin respiración a todo el plató.
La voz inconfundible de Torroja, combinada con la frescura y personalidad de Antía, creó un momento perfecto en el escenario de La Voz. ¡No podemos dejar de darle al play!
