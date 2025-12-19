Amanda y César vuelven a apostar por su amor y se casarán por segunda vez: “Es lo que más quiero en el mundo”

El primer matrimonio no acabó del todo bien para Amanda y César. La pareja, que se casó más por molestar a Octavio que por lo que de verdad sentían, vio cómo su relación caía en picado hasta llegar al divorcio.

Pero pasó algo con lo que no contaban: Amanda quedó embarazada. Desde entonces, César no dejó de luchar por lo que sentía, y quería recuperar la relación con Amanda. La joven se resistía, pero las últimas mentiras de su padre han hecho que Amanda decida apostar también por su amor por César.

César ha planeado todo al milímetro. Prepara un picnic romántico en un parque, y el mexicano se saca del bolsillo el anillo que Amanda se quitó cuando decidió romper con él.

“No sabes lo que me costó encontrarlo”, le reconoce César, ya que en aquel momento sabía que lo volvería a necesitar en un futuro. El momento es perfecto, y él hinca la rodilla para pedirle, otra vez, que se casen: “Es lo que más quiero en el mundo”, dice Amanda.

Después de cortar toda relación con su padre, nublada por todas sus mentiras y chantajes, Amanda por fin puede ser feliz y apostar por el amor que siente hacia César. ¡Habrá nueva boda!