El Hormiguero cierra 2025 como el programa más visto de la TV por undécimo año consecutivo

El Hormiguero cierra otro año por todo lo alto e inalcanzable en audiencias. El programa de Antena 3 capitaneado por Pablo Motos concluyó este jueves su magistral año y se tomará unos días de descanso hasta el arranque de 2026. Este 2025 ha vuelto a revalidar su condición de programa más visto de toda la televisión. Con este, ‘El Hormiguero’ suma ya 11 años de liderazgo consecutivo. Un hito histórico en la franja de mayor consumo y de mayor competencia de toda la televisión, lo que demuestra la fortaleza de este formato año tras años.

El espacio de Antena 3 ha liderado todos los meses del año frente a sus competidores, liderando en el 82% de ocasiones de este curso, una cifra absolutamente espectacular. De hecho, el programa de Pablo Motos finaliza el curso con una media de 15,2% de cuota de pantalla.

Cada noche, pasan por el programa de Antena 3 una media de 4,3 millones de espectadores únicos (el programa diario con más espectadores únicos de la TV). En este año, más de 32 millones de personas han visto El Hormiguero en algún momento y ha cosechado una media de más de 1,9 millones de espectadores, coronándose líder absoluto de la noche y el programa más visto de la televisión.

El Hormiguero cierra temporada marcando grandes distancias con sus competidores más cercanos, superando los 5 puntos con su competidor privado.

A sus grandes audiencias que ‘El Hormiguero’ logra cada día, el espacio ha obtenido sensacionales cifras en algunas de sus emisiones de este año como con la visita de Mariano Rajoy (18,7% y 2,5M), Melody (19,9% y 2,4M), Isabel Preysler (20,1% y 2,4M), Bertín Osborne y Sergio Ramos (21,1% y 2,3M) y Felipe González (18,4% y 2,3M).

El Hormiguero continúa cerrando con espectaculares resultados en zonas como Castilla-La Mancha (21,1%), Murcia (21,3%), Aragón (17,9%), Castilla y León (18,8%), Andalucía (17,6%) o Valencia (16,1%).

Éxito en televisión y en internet

Además, El Hormiguero arrasa en internet. Es uno de los programas con más seguimiento y repercusión, siendo seguido por millones de personas en sus perfiles oficiales en redes sociales y con vídeos que acumulan diariamente cientos de miles de reproducciones. Cada noche, ‘El hormiguero’ consigue colocarse entre lo más comentado en redes y sus entrevistas son compartidas por miles de usuarios.

El Hormiguero cuenta con 2 millones de seguidores en X. En Tik Tok, la cifra de seguidores se incrementa hasta los 3,7 millones. Más de 4 millones siguen su perfil en Facebook y supera los 2,6 millones de followers en Instagram. Todo ello le convierte en uno de los formatos con mayor seguimiento en internet de la historia de la televisión española.

Los invitados más destacados de la TV, en El Hormiguero

Por El Hormiguero pasan los rostros más destacados de todos los ámbitos: música, cine, televisión, deporte, literatura, internet… Es su inconfundible sello y algo que lo convierte en un espacio de entretenimiento único, arrasando en televisión y en internet.

Esta temporada, han cruzado la famosa puerta del programa de Antena 3 grandes nombres del panorama nacional e internacional como Marc Marquez, Pablo Alborán, Isabel Preysler, Dan Brown, David Bisbal, Laura Pausini, Leiva, Susanna Griso, Ana Mena, Jeremy Allen White, Gloria Estefan, Vicente Vallés, Carmen Maura, Luz Casal, Plex, Bill Murray, Elle MacPherson, Jean Reno, Aitana, Elsa Pataky o Carlos Alcaraz.