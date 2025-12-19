Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Medicamentos incautados

Incautados 70.000 medicamentos en Canarias que no tenían documentación

La Guardia Civil investiga a cinco personas por tráfico de medicamentos y contra la salud pública

Pretend&iacute;an volar con m&aacute;s de 70.000 medicamentos sin documentaci&oacute;n

Pretendían volar con más de 70.000 medicamentos sin documentaciónGuardia Civil

Toñi Galván
Publicado:

Ha ocurrido en el aeropuerto de Tenerife Norte y no es la primera vez que los agentes de la autoridad se enfrentan a una situación similar en este aeródromo de la isla. Durante las habituales inspecciones que se realizan de las maletas facturadas, la guardia civil detectó bultos sospechosos. Todo este equipaje pasa por un escáner de rayos X cuyo objetivo es detectar elementos fraudulentos o peligrosos. A simple vista ya levantaron las sospechas de los agentes ya que no se trataba de maletas al uso sino bultos a modo de cajas envueltos en plástico negro. Decidieron por tanto abrirlos y proceder a su registro. Eran 20 maletas que pertenecían a cinco pasajeros, tres hombres de 83, 21 y 27 años y dos mujeres de 85 y 55 años. Se disponían a viajar en días diferentes y de manera independiente.

En el interior los agentes encontraron más de 70.000 medicamentos, todos propiedad de los cinco investigados. Ninguno tenía la documentación correspondiente para poder viajar de manera legal, ni los recibos de compra, ni la conformidad de la Agencia Española del Medicamento. De hecho algunas de estas medicinas iban sin las cajas o prospectos correspondientes. Es por este motivo que a estas personas se les acusa de varios delitos: contra la salud pública, tráfico de medicamentos y también contra la seguridad social.

Uno solo llevaba más de 20.000 medicamentos en la maleta facturada

Desde la Guardia Civil insisten en que solo está permitido viajar con medicamentos que hayan pasado los controles sanitarios correspondientes y que está prohibida su venta, transporte y distribución si no se dispone de una trazabilidad y control de las autoridades sanitarias. De hecho el transporte de medicamentos tanto dentro como fuera de la Unión Europea se limita al necesario para el uso y consumo del pasajero en su viaje y en caso de que el destino sea transcontinental se recomienda consultar con el país para saber si esas medicinas requieren de alguna autorización especial para poder introducirlos, ya que en algunos casos podrían estar prohibidos.

Hace poco más de un mes, este mismo aeropuerto vivió una situación similar cuando un solo pasajero trató de viajar con más de 20.000 medicamentos en su equipaje facturado. El investigados, de 77 años, pretendía viajar desde el aeropuerto de Tenerife norte hasta Cuba pasando por Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

