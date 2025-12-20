Antía gana La Voz 2025 en el equipo de Pablo López tras una final llena de emociones y grandes invitados

La Voz 2025 ya tiene ganadora. Antía, del equipo de Pablo López, se ha alzado con la victoria en una Gran Final cargada de emoción, convirtiéndose en la mejor voz del país tras una edición marcada por el talento, la sensibilidad y un enorme nivel. El público, con sus votos en la web de Antena 3 durante toda la semana, la proclamaron campeona de una edición muy especial.

La noche comenzó con un arranque cargado de emoción gracias a Laura Pausini, que fue la encargada de abrir la gala interpretando ‘Mi historia entre tus dedos’. Una actuación que marcó el tono de una noche decisiva, en la que el talento y la música en directo fueron los grandes protagonistas desde el primer minuto.

Tras la apertura, el escenario recibió a Malú y Pablo López, que se subieron junto a los cuatro finalistas para compartir dos temas muy especiales en una actuación conjunta llena de complicidad y emoción. El número simbolizó el recorrido vivido durante la edición y sirvió como antesala a las actuaciones individuales de los finalistas, que defendieron sus canciones con entrega absoluta ante un público que decidía el resultado en directo.

Entre esas actuaciones, Antía logró enamorar con ‘Complicidad’ de Vanesa Martín, una interpretación delicada y profunda que conectó de lleno con la audiencia. La gala estuvo además repleta de invitados de lujo que no quisieron perderse la gran cita: Pablo Alborán, Sergio Dalma, Ana Torroja, que compartió escenario con Antía, y Edurne, entre otros, protagonizaron colaboraciones y momentos muy especiales que elevaron aún más el nivel de la final.

Finalmente, la emoción se apoderó del plató cuando se conoció el veredicto. Oihan, Kimy y Audrey se quedaron a las puertas de la victoria tras una final muy ajustada, cerrando una edición marcada por el talento, la diversidad de estilos y actuaciones que quedarán para el recuerdo. Una Gran Final que volvió a demostrar por qué La Voz es uno de los grandes espectáculos musicales de la televisión.