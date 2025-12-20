Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

Kimy apuesta por Lewis Capaldi para la Gran Final de La Voz

La talent no ha dejado de crecer en el programa gracias a su coach, Sebastián Yatra, y es una de las favoritas para ganar esta edición de La Voz.

Kimy

Julio Gil López
Publicado:

Kimy ha puesto en pie a todo el público del plató con su interpretación de Lewis Capaldi. La talent ha ofrecido su mejor versión esta noche para hacerse con la victoria.

La talent se sube al escenario para interpretar ‘Someone you loved’ dejando un nivelazo increíble y sorprendiendo, una vez más, a su coach, Sebastián Yatra.

Sin duda su voz nos encanta desde el primer momento y se ha ganado el cariño del público gala tras gala, que con sus votos la han llevado hasta la Gran Final. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Pablo López llega a la final con Antía, su robo del equipo Yatra

Sebastián Yatra arrasa y lleva a sus dos semifinalistas a la final de La Voz 2025

