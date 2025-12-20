Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

La Gran Final de La Voz vivió uno de sus momentos más intensos con la actuación de Malú, que se subió al escenario para interpretar ‘El intento’, uno de los últimos temas de su carrera musical.

La coach madrileña volvió a demostrar por qué es una de las voces más respetadas y emblemáticas del país, llenando el plató de emoción desde los primeros acordes.

Con una puesta en escena elegante y una interpretación llena de fuerza y vulnerabilidad, Malú conectó de inmediato con el público. Su voz, repleta de matices, hizo vibrar el escenario en una actuación que combinó fuerza, intensidad y verdad.

Un momento mágico... ¡y es que nos encanta ver cantar a nuestros coaches de La Voz!