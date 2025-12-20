Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

La coach ha estrenado su canción en el escenario protagonizando un momento único.

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La Gran Final de La Voz vivió uno de sus momentos más intensos con la actuación de Malú, que se subió al escenario para interpretar ‘El intento’, uno de los últimos temas de su carrera musical.

La coach madrileña volvió a demostrar por qué es una de las voces más respetadas y emblemáticas del país, llenando el plató de emoción desde los primeros acordes.

Con una puesta en escena elegante y una interpretación llena de fuerza y vulnerabilidad, Malú conectó de inmediato con el público. Su voz, repleta de matices, hizo vibrar el escenario en una actuación que combinó fuerza, intensidad y verdad.

Un momento mágico... ¡y es que nos encanta ver cantar a nuestros coaches de La Voz!

Madre de Oihan

Sebastián Yatra pide que salga al escenario la madre de su talent para valorarle: “Le daba mucho miedo esta canción”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

Kimy, última talent en actuar en la Gran Final: sigue la gala en directo

Kimy, última talent en actuar en la Gran Final: sigue la gala en directo

Las voces flamencas en La Final de La Voz

Las voces flamencas más potentes de La Voz hacen historia en el escenario

Kimy
Actuación | Gran Final

Kimy apuesta por Lewis Capaldi para la Gran Final de La Voz

Bustamante sorprende en La Voz y canta con Audrey ‘Sé’
Actuación | Gran Final

David Bustamante sorprende en La Voz y canta con Audrey ‘Sé’

Sebastián Yatra en la Final de La Voz
Actuación | Gran Final

¡Momentazo! Sebastián Yatra se luce en La Voz con ‘Canción para regresar’

El coach nos presentó uno de sus últimos temas en la Gran Final protagonizando un momento inolvidable.

Audrey demuestra su gran potencial con ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga
Actuación | Gran Final

Audrey demuestra su gran potencial con ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga

La talent del equipo Malú da su mejor versión en la última noche de La Voz.

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler en la Final de La Voz

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler brillan con un homenaje a la canción española en La Voz

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

Publicidad