El virólogo José Antonio López analiza el aumento de los casos de gripe: "Se producen más casos graves y mayor tensión hospitalaria"

Los casos de gripe han experimentado un fuerte aumento en las últimas semanas. La tasa actual es siete veces superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, una situación que está generando mayor tensión en los hospitales y ha activado la alerta sanitaria.

El responsable principal de este repunte es la variante K del virus de la gripe, una mutación ya conocida pero que este año ha ganado protagonismo. Según explica el virólogo José Antonio López, esta variante “llega de Japón, donde la temporada de gripe se adelantó y fue especialmente intensa durante aproximadamente un mes”.

Una variante fuera del radar de la vacuna

La clave del problema, señala López, está en el momento en el que apareció la variante. “La elaboración de la vacuna se realiza teniendo en cuenta las variantes predominantes de la temporada anterior. Sin embargo, esta variante comenzó a surgir en abril y llegó a representar hasta el 80% de los contagios, cuando la vacuna ya estaba diseñada”, explica. Aun así, insiste en la importancia de la vacunación: “Ojo, sigue siendo muy importante vacunarse”.

Más contagiosa, pero no más grave

Según el virólogo, la variante K no es más agresiva que otras anteriores, pero sí tiene una mayor capacidad de transmisión. “Nos ha pillado sin una respuesta inmune grupal adecuada de otros años y además escapa parcialmente a la vacunación, lo que ha facilitado que se transmita antes y con mayor eficacia”, afirma.

Este aumento de contagios explica la presión asistencial: “Al llegar a más población, porcentualmente se producen más casos graves y, por tanto, mayor tensión hospitalaria”.

Síntomas variados

La sintomatología asociada a esta variante es similar a la de otras gripes. Puede ir desde casos asintomáticos hasta cuadros más complejos con fiebre, cefaleas, debilitamiento muscular, afectación gastrointestinal y problemas respiratorios como la tos. “No se observa un aumento clínico respecto a variantes del año pasado”, subraya López.

La vacuna actual, aunque no evita todos los contagios, sí protege frente a los cuadros graves. Por ello, la recomendación de los expertos es clara: acelerar la vacunación, especialmente entre los grupos de población más vulnerables, para frenar el impacto de esta intensa temporada de gripe.

